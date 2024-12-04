Mars'ın tarihine ışık tutan keşif! Yeraltında çokgen yapılar bulundu

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:36

Güncelleme: 04.12.2024 - 15:36

Mars'ta yapılan son keşifler, gezegenin gizemli geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor. Çin'in Mars'a gönderdiği ilk keşif aracı olan Zhurong, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında sıradışı çokgen yapılar tespit etti.

ZHURONG ROVER YENİ KEŞİFLER YAPIYOR

Çin'in Zhurong rover'ı, Mars'ın en büyük çarpma havzalarından biri olan Utopia Planitia'da araştırmalarını sürdürüyor. Daha önce 1976 yılında Viking 2 tarafından incelenen bu bölge, gelişmiş teknolojiler sayesinde yeniden keşfediliyor. Zhurong, yüzeyin altında 16 gömülü çokgen yapı belirledi ve bunların yüzey altındaki dağılımını detaylı bir şekilde haritaladı.

GİZEMLİ ÇOKGEN YAPILARIN ÖZELLİKLERİ

Bilim insanları, bu çokgen yapıların, yüzeydeki donma ve çözülme süreçleri sonucu oluşan çatlaklardan kaynaklandığını düşünüyor. Zhurong'un radarı, bu yapıları 35 metre derinlikte tespit etti ve yatay olarak 1,9 kilometre boyunca inceledi. Dünya'daki bazı çokgen yapılar lav akıntılarıyla oluşurken, Mars'taki bu yapılar için lav kaynaklı oluşum kanıtı bulunamadı.

MARS'IN GEÇMİŞ İKLİMİ VE EKSEN EĞİKLİĞİ

Keşfedilen yapıların oluşumu, Mars'ın geçmişte farklı bir iklim ve eksen eğikliğine sahip olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, Mars'ın bir zamanlar daha yüksek bir eksen eğikliğine (obliklik) sahip olduğunu ve bunun da mevsimlerin bugünkünden çok farklı olmasına neden olduğunu düşünüyor.

Çalışmanın baş yazarı açıklamasında "Yaklaşık 25° kuzey enleminde bulunan ve termal kasılma çatlamasıyla oluştuğu düşünülen bu çokgen arazi, erken Mars'ın yüksek oblikliğine dair güçlü bir kanıt sunuyor. Yüzey altındaki yapı, üzerini örten malzemelerle birlikte, daha sonra belirgin bir paleoklimatik dönüşüm olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.