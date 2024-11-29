İnsanlığın evriminde yeni keşif: Fosil ayak izleri iki türün birleşimini kanıtlıyor!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:25

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:26

Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada Kenya'nın Turkana Gölü'nde 1.5 milyon yıl önce iki farklı insan türünün karşılaştığını hatta göz göze geldikleri açıklandı. Çalışmanın baş yazarı Kevin Hatala "Aynı arazide benzer büyüklükte, iri gövdeli iki tür hominin türünün bulunması şaşırtıcı" dedi.

İKİ TÜR KOMŞU OLARAK MI YAŞADI?

Yumuşak çamura basılmış fosilleşmiş ayak izlerinin keşfi, beklenmedik ve sıra dışı anı koruyarak, iki farklı hominin türünün kendi bölgelerine bağlı kalarak rakip olmaktan ziyade, bir yaşam alanını paylaşarak komşu olarak yaşayabildiklerini ortaya koydu. Pittsburgh'daki Chatham Üniversitesi'nde biyoloji doçenti olan Hatala, "Onları aynı göl kenarı ortamında görüyoruz, bu alandan birbirlerinden birkaç saat ila birkaç gün arayla geçiyorlar. Muhtemelen birbirlerinin varlığından haberdar olmuşlardır. Birbirlerini gördüler ve etkileşime girmiş olabilirler" dedi.

BOZULMAMIŞ BİR ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLDİ

Hatala ve meslektaşları ayak izlerini doğrudan tarihleyemedi. Ancak Hatala, fosillerin aşağıda bulunduğunu ve bu nedenle aynı yerde bulunan ve Elomaling'a Tüfü olarak bilinen volkanik kül tabakasından "biraz daha eski" olduğunu söyledi. Çalışmaya göre bu tabaka 1,52 milyon yıl öncesine tarihleniyor.

Bilim insanları, izlerin, oluştuktan kısa bir süre sonra üzerlerini nazikçe örten ince ve siltli kum sayesinde, biriken tortu tabakalarının altında benzer şekilde bozulmadan korunduğunu söyledi. Hatala "Bu muhtemelen bir delta sistemiydi, bu bölgede çok sayıda sığ, düşük enerjili su ve çok sayıda güzel çamur vardı" dedi.

(Kevin G. Hatala/Chatham Üniversitesi)

HOMO SAPIENS FARKLI BİR TÜRLE YAŞADI MI?

Hominin terimi, 6 ila 7 milyon yıl önce büyük maymunların atalarından ayrıldıktan sonra ortaya çıkan insan aile ağacındaki tüm türleri ifade eder. Bu grup, 40.000 yıl önce ortadan kaybolan Neandertaller ve Etiyopya'daki 3,2 milyon yaşında olan ünlü Lucy iskeleti tarafından temsil edilen Australopithecus afarensis gibi daha yakın zamanda soyu tükenmiş türleri içerir.

Homo sapiens, yani kendi türümüz, homininin yaşayan tek türüdür ve bu da aynı soydan gelen başka bir türle karşılaşma fikrini özellikle hayal etmeyi cazip hale getirir. Araştırmacılar, bu karşılaşma sırasında hangi antik insan gruplarının yollarının kesiştiğine dair bazı ipuçları buldular.

AYAK İZLERİ HANGİ TÜRE AİT?

Bilimsel çalışmayı sürdüren ekip, Homo erectus ve daha küçük beyinli Paranthropus boisei türlerine ait homininlerin ayak izlerini yaptığı sonucuna vardı. Çalışma, uzun yolu P. bosei'nin, diğer üç ayak izini ise Homo erectus'un yaptığını öne sürdü. Her iki türün iskelet kalıntıları da bu alanda bulundu.

Ancak ayak izlerinin iki farklı türe ait olduğu hemen anlaşılamadı. Ayak anatomisi konusunda uzman olan Hatala, bunların ancak detaylı 3 boyutlu görüntüleme ve analizden sonra farklı yürüyüş, duruş ve hareket kalıplarını yansıttığını belirledi.

100 BİN YIL AYNI BÖLGEDE YAŞADILAR

Hatala ve meslektaşları, sahadaki eski fosil verilerini incelediklerinde, iki türün sahada önemli bir süre, belki de 100.000 yıl boyunca birlikte yaşadığına dair kanıtlar bulduklarını söyledi.