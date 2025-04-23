Yaz gelmeden cildinizi hazırlayın: Selülitle savaşan 6 doğal yöntem

Selülit, özellikle kadınlarda yaygın olarak görülen ve cilt yüzeyinde portakal kabuğu görünümüne neden olan bir deri altı yağ sorunudur. Estetik kaygıların yanı sıra, dolaşım bozuklukları ve yaşam tarzı alışkanlıkları da selülitin oluşumuna katkı sağlar. Neyse ki, pahalı tedavilere başvurmadan da selülitle savaşmak mümkündür. İşte, evde uygulayabileceğiniz selülitle savaşan doğal yöntemler...