Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı
ÖLÜDENİZ
Beyaz kumlar, turkuaz deniz ve etrafını saran dağlarla Ölüdeniz, Türkiye'nin en ünlü plajlarından biridir. Yamaç paraşütü yaparak muazzam manzarayı izleme fırsatını sunar.
ÇIRALI
Çıralı, hem doğa hem de tarihi zenginlikleriyle ünlüdür. Yanartaş'ın yanı başında yer alan bu plaj, sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için mükemmeldir.
KAPUTAŞ PLAJI
Mavi ve yeşil tonlarının birleştiği, dar bir kanyonun içinden inilen bu plaj, göz kamaştırıcı güzellikteki doğasıyla tanınır.
AKYAKA
Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Akyaka, sakin havası ve muazzam doğasıyla, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görmektedir. Gökova Körfezi'ne bakan plajı, kitesurf yapanlar için de popüler bir nokta.
PATARA PLAJI
Antalya'nın en uzun plajlarından biri olan Patara, aynı zamanda tarihi kalıntılarıyla ünlüdür. Doğal yaşamı ve geniş kum alanlarıyla dikkat çeker.
BOZCAADA
Ege'nin incisi Bozcaada, denizinin berraklığı ve sakin havasıyla öne çıkar. Kültürel yapısı ve geleneksel taş evleriyle huzurlu bir tatil için ideal.
DATÇA
Datça, hem doğası hem de temiz plajlarıyla bilinir. Çeşitli koylar ve bakir sahilleriyle sakin bir tatil arayanlar için harika bir seçenektir.
KABAK KOYU
Fethiye yakınlarında yer alan Kabak Koyu, doğayla iç içe, mükemmel bir plajdır. Doğal yaşamı, kamp alanları ve temiz deniziyle huzurlu bir tatil yeri sunar.
BODRUM'UN SAHİL KASABALARI
Bodrum’un Gümüşlük, Yalıkavak ve Türkbükü gibi sahil kasabaları, deniz ve gece hayatı arasında mükemmel bir denge kurar. Bodrum’un sakin ve turistik plajları arasında farklı tatil arayışlarına hitap eder.
ALANYA
Hem tarihi hem de turistik açıdan oldukça zengin olan Alanya, geniş sahil şeridi, plajları ve kalabalık olmayan köyleriyle yaz tatilinin vazgeçilmez yerlerinden biridir.
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