Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı
cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2024 Çarşamba, 11:19
Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

ÖLÜDENİZ

Beyaz kumlar, turkuaz deniz ve etrafını saran dağlarla Ölüdeniz, Türkiye'nin en ünlü plajlarından biridir. Yamaç paraşütü yaparak muazzam manzarayı izleme fırsatını sunar.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

ÇIRALI

Çıralı, hem doğa hem de tarihi zenginlikleriyle ünlüdür. Yanartaş'ın yanı başında yer alan bu plaj, sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için mükemmeldir.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

KAPUTAŞ PLAJI

Mavi ve yeşil tonlarının birleştiği, dar bir kanyonun içinden inilen bu plaj, göz kamaştırıcı güzellikteki doğasıyla tanınır.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

AKYAKA

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Akyaka, sakin havası ve muazzam doğasıyla, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görmektedir. Gökova Körfezi'ne bakan plajı, kitesurf yapanlar için de popüler bir nokta.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

PATARA PLAJI

Antalya'nın en uzun plajlarından biri olan Patara, aynı zamanda tarihi kalıntılarıyla ünlüdür. Doğal yaşamı ve geniş kum alanlarıyla dikkat çeker.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

BOZCAADA

Ege'nin incisi Bozcaada, denizinin berraklığı ve sakin havasıyla öne çıkar. Kültürel yapısı ve geleneksel taş evleriyle huzurlu bir tatil için ideal.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

DATÇA

Datça, hem doğası hem de temiz plajlarıyla bilinir. Çeşitli koylar ve bakir sahilleriyle sakin bir tatil arayanlar için harika bir seçenektir.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

KABAK KOYU

Fethiye yakınlarında yer alan Kabak Koyu, doğayla iç içe, mükemmel bir plajdır. Doğal yaşamı, kamp alanları ve temiz deniziyle huzurlu bir tatil yeri sunar.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

BODRUM'UN SAHİL KASABALARI

Bodrum’un Gümüşlük, Yalıkavak ve Türkbükü gibi sahil kasabaları, deniz ve gece hayatı arasında mükemmel bir denge kurar. Bodrum’un sakin ve turistik plajları arasında farklı tatil arayışlarına hitap eder.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi: Türkiye'nin en güzel 10 plajı

ALANYA

Hem tarihi hem de turistik açıdan oldukça zengin olan Alanya, geniş sahil şeridi, plajları ve kalabalık olmayan köyleriyle yaz tatilinin vazgeçilmez yerlerinden biridir.

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