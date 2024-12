Perge ile Lara sahilinde bulunan 1800 yıllık tarihin üzerine tonlarca kum ve çakıl döküldü

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 07:13

Antalya’da Perge ile Magydus antik kentleri arasındaki 1800 yıllık antik yolun üzerine şantiye kurup tonlarca kum ve çakıl yığıldı. M.S 2. Yüzyıla tarihlenen antik yol ve köprü kalıntısının, Perge ile Lara sahilinde bulunan liman kenti Magydus arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edilmiş. Konuyu gündeme taşıyan Yusuf Yavuz ise “Antik yolun günümüze ulaşabilen bölümünde; zeminde tekerlek izlerinin de görülebildiği, 6 metre genişlikteki tarihi yolun güneyindeki bölümüne tonlarca kum yığılarak yaklaşık 3 metrelik kısmı tamamen kapatılmış durumda” oldunu belirtti.

KÜLTÜREL MİRAS

“Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu” yöneticisi arkeolog Nezih Başgelen antik yola ilişkin gazetemize verdiği açıklamada: “Konu ile ilgili Koruma Kurulu’nun 15 Kasım tarihli; antik yol üzerindeki kaçak şantiyenin ve tahribat yaratan kum ve çakıl gibi malzemelerin müze denetiminde kaldırılması ve ilgili belediyesine uyarı yazısının yazılması yönündeki kararının bir an önce uygulanması gerekiyor. Ancak bu kararın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen olay yerinde yapılan incelemede halen bir adım atılmadığı ‘Antik yol’un üzerine dökülen tonlarca kum ve çakıl gibi malzemelerle kaçak konteyner ünitelerinin kaldırılmadığı görülüyor. Söz konusu antik yol Pamfilya bölgesi antik yol ağının önemli bir parçası olmasının yanısıra kayaların kesilmesiyle inşa edilmesi nedeniyle de özgün bir örnek. 6 metreyi bulan genişliğiyle dönemin ulaşım kültürünün izlerini günümüze taşımakta. Bu önemli kültürel miras alanı da tıpkı Çorum Alacahöyük’teki Hitit Barajı’nın bir dünya mirası olarak örnek teşkil etmesi gibi, Perge Magydos arasında ulaşım tarihi açısından bir arkeopark olacak nitelikte. Bu açıdan Antalya kent merkezine ve sahildeki turizm bölgelerine çok yakın konumda olan bu antik yolun ve köprünün bir an önce Pamfilya’nın antik yol ağının ziyaretçilere anlatıldığı bir arkeopark olması doğrultusunda korunmasının sağlanması önemli. Bunun için Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararın bir an önce uygulanarak alandaki tahribata son verilerek ilgili kurumların alanın güvenliğini sağlaması gerekir. Bu süreçte kurul kararı doğrultusunda ilgili mülki ve idari makamların istenen sonuçları sağlayabilmesi için basının ve kamuoyunun yapıcı desteği de önem taşıyor.”

Konuyla ilgili koruma kararı alındığını belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, “Biz alanın bir an önce korumaya alınmasına dair kararı yerel yönetime bidirdik. Onların bu kararı bir an önce uygulaması gerekir” açıklamasında bulundu. Bakanlık, tescilli Antik Yol ve koruma alanında izinsiz olarak kum-çakıl malzeme yığıldığı, iki adet konteyner ve briket malzemeden bir yapı yapıldığını belirterek sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını da bildirdi.

Alınan kararla ilgili görüş almak istediğimiz Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kurulu Daire Başkanı Burçin Özkan’dan ise gazetemizin baskı saatine kadar bir açıklama gelmedi.