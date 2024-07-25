Yeni Türkiye'nin öncüleri: Türk basınında ilk kadın gazeteciler

Fatma Aliye Topuz

Osmanlı döneminde edebiyat ve gazetecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Fatma Aliye, Türk basınının ilk kadın gazetecilerinden biri olarak kabul edilir. Yazıları ve kitapları ile kadın hakları konusunda farkındalık yaratmış, kadınların eğitim ve toplumsal hayata katılımı için mücadele etmiştir. Fatma Aliye, aynı zamanda ilk kadın romancılardan biri olarak da bilinir.