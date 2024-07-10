Bilim insanlarından çarpıcı keşif: Binlerce ahtapot ölmek için neden aynı noktada toplandı?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:51

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:53

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Monterey kentinin yaklaşık 128 km batısında yer alan bölge, 'Ahtapot Bahçesi' olarak adlandırılıyor.

Ahtapotların oraya seyahat etmesinin nedeni uzun yıllardır bir gizemdi, ancak yapılan bir araştırma tam olarak neden o noktayı seçtiklerini ortaya koydu.

KULUÇKA SÜRESİ AZALDIĞI İÇİN...

Monterey Körfezi Akvaryum Araştırma Enstitüsü'nde (MBARI) çalışan bilim insanı Jim Barry liderliğindeki ekibin çalışmasına göre, bölgede ahtapot embriyolarının büyümesini hızlandıran ılık su kaynağı bulunuyor.

Rapora göre, Ahtapot Bahçesi’nde dişilerin yavrularını kuluçkaya yatırması, yaklaşık 22 ay sürüyor ki bu süre ahtapotların yaşadığı diğer bölgelere kıyasla çok daha kısa bir süre teşkil ediyor.

Çalışma, ‘derin deniz ısı kaynaklarının ahtapotlar ve diğer sıcak seven türler için gerekli olabileceğini ve bu habitatların çoğunun keşfedilmemiş olduğunu' açıklıyor.

ABD merkezli açık erişimli akademik bilim dergisi Science Advances’ta yayınlanan çalışma, sıcak suların inci ahtapotlarının kuluçka dönemini kısaltan bir metabolik destek sağladığını ortaya koydu.

”DERİN DENİZLERE YENİ BİR BAKIŞ”

Ekip lideri Jim Barry, Motherboard ile yaptığı görüşmede, şu açıklamalarda bulundu:

"Burada ve orada, kaya duvarlarında yaşayan ve yumurtalarını bırakan çok sayıda ahtapot yuvası bulduk, ancak bu, daha önce gördüklerimizden çok daha fazlaydı. Normalde çok demek yüzlerce demektir. Burada binlerce ahtapot vardı ve bu sıcak su kaynaklarıyla ilişkiliydi, keşfimiz tüm derin deniz ekolojisine yeni bir bakış açısı getirdi."

Ekip, uzaktan kumandalı dalış aracı (ROV) ile biyolog Ed Ricketts’ın da katılımıyla Ahtapot Bahçesi'ni keşfetmek için yıllarını harcadı ve 3 yıl içinde 14 kez dalış yaptı.

ROV, ahtapotların bölgede ne yaptığını anlamak için mart ayından Ağustos 2022'ye kadar her 20 dakikada bir çekim yaptı.

BÖLGE ÖLÜ CESETLERLE DOLUYDU

Çalışmaya göre; bölge, kuluçkaya yatan dişiler, ölü cesetler ve savunmasız yumurta ve yavrularla doluydu. Dişi ahtapotların, bölgenin termal kaynaklarından yararlanmak için buraya yerleştiği gözlemlendi.

Ahtapot Bahçesi’nin yaklaşık 11°C sıcaklığa ulaşması, tüm bu yolculuğun asıl sebebi oldu çünkü burada sıcaklık, 1,6°C'lik ortalama derin deniz sıcaklığının yaklaşık 10 katı daha yüksektir.

Jim Barry açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"Kuluçka dönemini kısaltarak üremede büyük bir gelişme sağlanabilir. Bunun çok soğuk sıcaklıklara yakın derin sularda yaşayan türler için gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz, belki de bu ahtapot türü için gördüğümüz en büyük avantaj budur. Derin deniz hakkında henüz yeterince bilgimiz yok. Sadece ahtapotlar için değil, bölgedeki ekosistemde yer alan tüm türler için gerçekten kritik olan alanları belirleyebilmemiz için bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bu bilgileri, bu kaynakları nasıl yönetmemiz gerektiği konusunda daha rasyonel kararlar vermek için kullanabiliriz. Bunun hepimize ilham verdiğinden bahsetmiyorum bile, çünkü gezegenimizde gerçekten harika şeyler olduğunu bilmek hayatlarımızı zenginleştiriyor ve onları gerçek değerleri için takdir edebiliyoruz. Bu da işin bir parçası."