Yeryüzünde insan eliyle kazılmış en derin yer: 40 bin kişi tarafından kazıldı....

Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelen bu müze, ziyaretçilerini bir yandan elmasın "kanlı tarihine" doğru zaman yolculuğuna çıkarırken diğer yandan elmas madenciliği üzerine değerli bilgiler veriyor.

Müze bahçesinde bulunan tarihi Kimberley evleri konseptli bölüm ise 19. yüzyıl ikinci yarısında Güney Afrika'daki sömürge mimarisini ve yaşam tarzını yansıtmasıyla ilgi çekiyor.

2 bin 722 kilogram elmas çıkarıldı

AA muhabirinin, Kimberley Maden Müzesi'nden edindiği bilgilere göre, 1871-1914 yıllarında işletilen bu tarihi madenden toplam 2 bin 722 kilograma denk gelen, 14,5 milyon karatlık elmas çıkarıldı.

Buna göre yaklaşık 17 hektarlık bir alanı kapsayan ve 463 metre genişliğe sahip Büyük Çukur, 240 metre derinliğiyle, makineler olmaksızın insan emeğiyle açılmış en derin çukur olma özelliğine sahibi.

"Dünyanın en büyük çukuru" unvanı ise yine bu yakınlarda yer alan, 200 metre derinlikte olmasına rağmen 20 hektarlık alanıyla Kimberley'deki çukurdan daha büyük hacme sahip Jagersfontein Madeni'ne ait.

Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla faaliyetlerine ara veren ve sonrasında su baskınına uğrayarak kullanılamaz hale gelen çukurdaki suyun derinliği 41 metreyi aşıyor.

Suyun altında, yaklaşık 15 metre derinliğe kadar inen moloz yığını mevcut.