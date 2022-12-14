Yılbaşı gecesi yemeğinde nelere dikkat edilmeli?

Yılbaşı gecesinde dikkat edilmesi gereken noktaları belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, şu tavsiyeleri verdi;

-Yemeğe çok aç oturmamaya çalışın,

-Kendinizi iyi hissettirecek yemek seçimleri yapın,

-Gün boyunca ara öğünler yapmaya çalışın,

-Yemek öncesi zeytinyağlı ve salata gibi hafif başlangıçlar ile yemeğe başlayın,

-Yılbaşı gecesi için et olarak hindi iyi bir tercih olacaktır ama onun yerine tavuk veya balık gibi beyaz etleri de tercih edebilirsiniz,

-Karbonhidrat olarak pilav veya çorba veya ekmekten birini tercih edebilirsiniz.

-Tatlı olarak da çok yağlı kızarmış şeker oranı ve kalorisi yüksek tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz,

-Yılbaşının vazgeçilmezi kuruyemişleri tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Hem kalorisi yüksek hem de kavrulmuş olanların tuz içeriği fazla olduğundan çiğ olanları tercih edilmeli ve küçük bir kaseden fazlası tüketilmemelidir,

-Yemek sonrası gece devam edeceğinden daha fazla kalori almamak için taze sebze ve meyveleri atıştırabilirsiniz,

-Alkol tüketimini sınırlandırın. 1 gram alkolün 7 kalori olduğunu unutmayın.

-Alkol alırken kan şekerinizde dengesizlik yaratmaması için yemekle beraber tüketmeye özen gösterin,

-Alkol alırken aşırı yağlı yiyecekler tüketmemeye çalışın, hatta yavaş içerek alkol tüketimini geceye yaymaya çalışın,

-Su tüketiminizi artırmaya çalışın.