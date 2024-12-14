Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

2024 yılı, aşkın ve mutluluğun yılı oldu! Pek çok ünlü isim, rüya gibi düğünlerle hayatlarını birleştirerek hayranlarına romantik anlar yaşattı. İşte 2024’ün en konuşulan düğünleri, şaşaalı gelinlikler, göz kamaştıran mekanlar ve ünlü isimlerin romantik hikayeleri!

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2024 Cumartesi, 11:45
Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

Bu yıl bir çok ünlü isim aşklarını evlilikle taçlandırırdı. 2024 yılının göz alıcı çiftleri düğünleri ile çok konuşuldu. İşte, 2024 yılında evlenen ünlüler...

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

KARSU - MIKE SCHRAMA

Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile Ağustos ayında dünyaevine girdi.

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

GAYE SU AKYOL - ALİ GÜÇLÜ ŞİMŞEK

Şarkıcı Gaye Su Akyol ile müzisyen Ali Güçlü Şimşek, Eylül ayında Beyoğlu'nda düzenlenen parti ile dünyaevine girdi.

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

MERİÇ ARAL - SERKAN KESKİN

Serkan Keskin, yedi yıldır aşk yaşadığı oyuncu Meriç Aral ile Eylül ayında evlendi.

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

ACUN ILICALI - AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA

Acun Ilıcalı uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Eylül ayında Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu.

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

GAMZE ÖZÇELİK - RESHAD STRIK

Eski oyuncu Gamze Özçelik ile oyuncu Reshad Strik geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturdu.

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

İREM HELVACIOĞLU - URAL KASPAR

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, ekim ayında iş insanı Ural Kaspar ile evlendi.

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

MERVE DİZDAR – CİHAN AYGER

Merve Dizdar bu yaz başında bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu. İlk evliliğini 2018 yılında Gürhan Altundaşar ile yapan Merve Dizdar 2021 yılında ani bir kararlar bitirdi. Merve Dizdar boşandıktan sonra Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu. 

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

MELİSA ASLI PAMUK – YUSUF YAZICI

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı mayıs ayından sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

TOLGA SARITAŞ – SEYNEP MAYRUK

5 yıldır birlikte olan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk Çeşme’de 27 Haziran’da dünyaevine girdi.

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

REYNMEN - EMİRE CANSU KURTARAN

Reynmen adıyla tanınan fenomen Yusuf Aktaş, Emire Cansu Kurtaran ile 11 Ekim tarihinde İtalya'da evlendi.

Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

PINAR DENİZ - KAAN YILDIRIM

Pınar Deniz, geçtiğimiz Eylül ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

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