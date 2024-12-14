Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler
2024 yılı, aşkın ve mutluluğun yılı oldu! Pek çok ünlü isim, rüya gibi düğünlerle hayatlarını birleştirerek hayranlarına romantik anlar yaşattı. İşte 2024’ün en konuşulan düğünleri, şaşaalı gelinlikler, göz kamaştıran mekanlar ve ünlü isimlerin romantik hikayeleri!
Bu yıl bir çok ünlü isim aşklarını evlilikle taçlandırırdı. 2024 yılının göz alıcı çiftleri düğünleri ile çok konuşuldu. İşte, 2024 yılında evlenen ünlüler...
KARSU - MIKE SCHRAMA
Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile Ağustos ayında dünyaevine girdi.
GAYE SU AKYOL - ALİ GÜÇLÜ ŞİMŞEK
Şarkıcı Gaye Su Akyol ile müzisyen Ali Güçlü Şimşek, Eylül ayında Beyoğlu'nda düzenlenen parti ile dünyaevine girdi.
MERİÇ ARAL - SERKAN KESKİN
Serkan Keskin, yedi yıldır aşk yaşadığı oyuncu Meriç Aral ile Eylül ayında evlendi.
ACUN ILICALI - AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA
Acun Ilıcalı uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Eylül ayında Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu.
GAMZE ÖZÇELİK - RESHAD STRIK
Eski oyuncu Gamze Özçelik ile oyuncu Reshad Strik geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturdu.
İREM HELVACIOĞLU - URAL KASPAR
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, ekim ayında iş insanı Ural Kaspar ile evlendi.
MERVE DİZDAR – CİHAN AYGER
Merve Dizdar bu yaz başında bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu. İlk evliliğini 2018 yılında Gürhan Altundaşar ile yapan Merve Dizdar 2021 yılında ani bir kararlar bitirdi. Merve Dizdar boşandıktan sonra Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu.
MELİSA ASLI PAMUK – YUSUF YAZICI
Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı mayıs ayından sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
TOLGA SARITAŞ – SEYNEP MAYRUK
5 yıldır birlikte olan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk Çeşme’de 27 Haziran’da dünyaevine girdi.
REYNMEN - EMİRE CANSU KURTARAN
Reynmen adıyla tanınan fenomen Yusuf Aktaş, Emire Cansu Kurtaran ile 11 Ekim tarihinde İtalya'da evlendi.
PINAR DENİZ - KAAN YILDIRIM
Pınar Deniz, geçtiğimiz Eylül ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
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