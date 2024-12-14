Yılın en romantik anları: 2024 yılında evlenen ünlüler

MERVE DİZDAR – CİHAN AYGER

Merve Dizdar bu yaz başında bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu. İlk evliliğini 2018 yılında Gürhan Altundaşar ile yapan Merve Dizdar 2021 yılında ani bir kararlar bitirdi. Merve Dizdar boşandıktan sonra Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu.