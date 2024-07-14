Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

Günümüzde, insan faaliyetlerinin etkisiyle dünya genelinde birçok hayvan türü nesli tehlike altında veya kritik derecede nesli tükenmekte olanlar arasında yer almaktadır. Bu türlerin varlığı, doğal ekosistemlerin dengesi ve biyoçeşitlilik açısından büyük bir önem taşımaktadır. İnsanların yaşam alanları genişledikçe ve doğal kaynaklara olan talepler arttıkça, habitat tahribatı, kaçak avlanma, iklim değişikliği ve kirlilik gibi faktörler bu türlerin popülasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Peki, bu risk grubunda olan hayvanlar hangileridir? İşte nesli tükenmekte olan 10 hayvan türü...