Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2024 Pazar, 21:42
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

Günümüzde, insan faaliyetlerinin etkisiyle dünya genelinde birçok hayvan türü nesli tehlike altında veya kritik derecede nesli tükenmekte olanlar arasında yer almaktadır. Bu türlerin varlığı, doğal ekosistemlerin dengesi ve biyoçeşitlilik açısından büyük bir önem taşımaktadır. İnsanların yaşam alanları genişledikçe ve doğal kaynaklara olan talepler arttıkça, habitat tahribatı, kaçak avlanma, iklim değişikliği ve kirlilik gibi faktörler bu türlerin popülasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Peki, bu risk grubunda olan hayvanlar hangileridir? İşte nesli tükenmekte olan 10 hayvan türü...

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

1. Amur Kaplanı (Panthera tigris altaica):

Amur Kaplanı, Doğu Asya'nın soğuk ormanlarında yaşayan büyük ve güçlü bir kedidir. Kaçak avlanma, habitat kaybı ve insan-hayvan çatışmaları nedeniyle sayıları ciddi şekilde azalmıştır.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

2. Vaşak (Lynx lynx):

Vaşaklar, Avrupa'nın kuzey ormanlarında yaşayan yırtıcı memelilerdir. Kaçak avlanma, habitat kaybı ve iklim değişikliği gibi tehditlerle karşı karşıyadırlar.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

3. Kuzey Akbabası (Gyps fulvus):

Kuzey Akbabası, Avrupa, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde yaşayan büyük bir akbaba türüdür. Zehirli yemler ve yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle nesli tehlike altındadır.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

4. Sumatra Orangutanı (Pongo abelii):

Sumatra Orangutanı, Endonezya'nın Sumatra adasında yaşayan büyük insansı maymunlardır. Orman tahribatı, yasadışı avlanma ve ticaret nedeniyle sayıları hızla azalmaktadır.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

5. Batı Afrika Aslanı (Panthera leo leo):

Batı Afrika Aslanı, Afrika'nın batı bölgelerinde yaşayan ve nesli tehlike altında olan bir aslan alt türüdür. Kaçak avlanma ve habitat kaybı en büyük tehditler arasındadır.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

6. Borneo Porsuğu (Arctictis binturong):

Borneo Porsuğu, Güneydoğu Asya'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşayan bir memeli türüdür. Orman tahribatı ve yasadışı ticaret nedeniyle nesli tehlike altındadır.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

7. Borneo Pygmy Fil (Elephas maximus borneensis):

Borneo Pygmy Fili, Malezya ve Endonezya'nın Borneo adasında yaşayan bir fil alt türüdür. Kaçak avlanma, habitat kaybı ve insan-hayvan çatışmaları sayılarını azaltmaktadır.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

8. Çin Çöl Kedisi (Felis bieti):

Çin Çöl Kedisi, Çin'in Tibet Platosu'nda yaşayan bir kedigiller türüdür. Kaçak avlanma ve yaşam alanlarının tahribatı, bu nadir kediyi tehdit etmektedir.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

9. Hindistan Aslanı (Panthera leo persica):

Hindistan Aslanı, Hindistan'ın Gir Ormanları'nda yaşayan nadir bir aslan alt türüdür. Kaçak avlanma ve habitat kaybı, bu türün neslini tehlikeye sokmaktadır.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 hayvan türü

10. Yangtze Dev Yumuşak Kabuklu (Rafetus swinhoei):

Yangtze Dev Yumuşak Kabuklu, Çin'in Yangtze Nehri'nde yaşayan dünyanın en büyük tatlı su kaplumbağası türlerinden biridir. Nadirliği ve habitat kaybı nedeniyle son derece kritik bir durumdadır.

nesli tükenen hayvan nesli tükenmekte olan hayvanlar nesli tehlike altında Nesli tükenmiş

En Çok Okunan Haberler