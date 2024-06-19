Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!
Yılın henüz yarısında olduğumuz bu günlerde BBC tarafından 2024’ün en iyi dizileri derlendi. Peki, listenin zirvesinde hangi dizi var? İşte, 2024’ün en iyi dizileri…
10. 3 Cisim Problemi
9. The Regime
8. Mr. Bates vs the Post Office
7. Monsieur Spade
6. One Day
5. Ripley
4. Fallout
3. Baby Reindeer
2. Shogun
1. True Detective: Night Country
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