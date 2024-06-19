Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

Yılın henüz yarısında olduğumuz bu günlerde BBC tarafından 2024’ün en iyi dizileri derlendi. Peki, listenin zirvesinde hangi dizi var? İşte, 2024’ün en iyi dizileri…

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2024 Çarşamba, 13:19
Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

10. 3 Cisim Problemi

Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

9. The Regime

Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

8. Mr. Bates vs the Post Office

Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

7. Monsieur Spade

Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

6. One Day

Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

5. Ripley

Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

4. Fallout

Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

3. Baby Reindeer

Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

2. Shogun

Zirvede hangi yapım var? İşte 2024’ün en iyi dizileri!

1. True Detective: Night Country

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