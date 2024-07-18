Yayınlanma: 18.07.2024 - 18:52

Güncelleme: 18.07.2024 - 18:52

Trabzonspor, Braga’da forma giyen Pedro Malheira’yı Thomas Meunier’in yerine kadroya katmak istiyor. Peki, Pedro Malheiro kimdir? Trabzonspor’un transfer etmek istediği Pedro Malheiro kaç yaşında, nereli? Pedro Malheiro’nun kariyeri…

PEDRO MALHEİRO KİMDİR?

21 Ocak 2001 yılında Portekiz’de dünyaya gelen Pedro Malheiro, sağ bekin yanı sıra orta saha ve sağ kanat olarak da görev alabiliyor.??Futbol kariyerine Vilaverdense altyapısında başlayan oyuncu Braga altyapısı, Palmeiras ve farklı yaş kategorilerinde Vilaverden forması giydi.??2021-22 sezonunda Boavista U23 formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Vilaverdense takımına kiralandı. 2021-22 sezonunda ise Boavista U23 takımından A Takıma yükseldi.??Oyuncu 2023-24 sezonunda Portekiz Ligi’nde 23 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. ??Pedro Malheiro genel istatistiklerinde ise Portekiz’de 70 maçı bulunurken 2 gol ve 8 asist yaptı. ??Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak dikkat çekti. 21 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ve etkili sağ ayağıyla dikkat çekiyor.