Garanti BBVA ve Zorlu PSM'den gençler için işbirliği

Garanti BBVA, Zorlu PSM ile gençlerin sanata daha hızlı ulaşabilmesi için işbirliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, PSM'de yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm Zorlu PSM prodüksiyonu etkinlikleri için "Garanti BBVA Genç Bilet" hayata geçiyor.

"Garanti BBVA Genç Bilet" kategorisi kapsamında 18-25 yaş arası tüm gençler, biletlerini yüzde 15 indirimli satın alabilecek.

Garanti BBVA Genç müşterileri ise yüzde 25 indirim avantajının yanı sıra, etkinliklerde vestiyerden ücretsiz faydalanma ayrıcalığına da sahip olacak.

Yeni kategori Zorlu PSM'nin anlaşmalı olduğu bilet satış platformu ve biletin üzerinde "Garanti BBVA Genç Bilet" adıyla yer alacak. Böylece gençler hem online hem de mekan içi iletişim kanallarında Garanti BBVA'nın desteğini görecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, bankacılığın artık sadece bir sektör değil dönüşen bir yaşam kültürü olduğunu belirtti.

Gençlerin sadece ihtiyaçlarını karşılayan değil onların yanında olan markalar istediklerini aktaran Kezik, "Bir ürün değil, bir değer önerisi arıyorlar. Zorlu PSM ile başlattığımız bu işbirliği, stratejik ilkemiz olan Radikal Müşteri Perspektifi'nin kültürel alandaki önemli bir yansıması" ifadelerini kullandı.

Gençlerin kültür-sanata daha kolay erişebilmesinin, kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin finansal hizmetler kadar önemli olduğunun altını çizen Kezik, şunları kaydetti:

"Yılda 500'den fazla etkinlik ve 700 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan böyle bir sahneyle işbirliği yapmak kültür-sanatın erişilebilirliği açısından çok değerli. Gençlerin gözünden bakmak, gerçekten neye ihtiyaç duyduklarını duymak ve bu sesi süreçlerimize entegre etmek bizim için çok önemli. Biz gençlerin hayat döngüsünün her aşamasında yanlarında olmak istiyoruz. Finansal okuryazarlıktan kültür-sanat deneyimlerine, onlara özel ürün ve servislerden dijital çözümlere kadar. Bundan sonra da gençler bizden daha çok şey duyacak, daha çok şey görecek. Çünkü onlar bizim için sadece bir hedef kitle değil, geleceğin ta kendisi."