Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:58

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve teşviki soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada kapsamında sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Peki, Mesut Can Eray kimdir? Sosyal medya fenomeni Mesut Can Eray kaç yaşında, nereli?

MESUT CAN ERAY KİMDİR?

Mesut Can Eray 17 Mayıs 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Samsunlu olan fenomen Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çektiği videolar ve özellikle cinsel konularla alakalı sorularıyla biliniyor. Sokak röportajlarındaki konuşmalarıyla tepki çeken Mesut Can Eray, Mesut TV adıyla YouTube'da 2 milyon aboneye sahip.