Gate.io rezerv kanıtı raporlarıyla ilgili güncelleme yayınladı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 22:49

Güncelleme: 27.11.2023 - 22:49

Gate.io ilk olarak 2020 yılında borsa cüzdanlarını doğrulamak ve kullanıcı bakiyelerine ait verilerini yayınlama için tarafsız bir denetçi görevlendirerek, sektördeki rezerv kanıtı raporlarına öncülük etti. Bu sayede kullanıcılar borsaların varlıkları gerçekten ellerinde tutup tutmadığını teyit edebilir hale geldi.

Rezerv Kanıtı Raporlarında Maksimum Şeffaflık ve Güven Amaçlanıyor

Gate.io’dan yapılan açıklamada, kullanıcı verilerinin değiştirilemediği ve manipüle edilemediği sıfır bilgi teknolojisinin (zk-SNARK’lar) rezerv kanıtı raporlarıyla ilgili kullanıcıları her anlamda güvende hissettireceği ifade edildi. Şeffaflık ve doğruluğa ek olarak kullanıcıların varlık ve kimliklerinin gizliliği korunurken veri sızıntısı, kimlik hırsızlığı ve diğer potansiyel tehditler de bertaraf edilebiliyor.

Piyasa Değerine Göre İlk 100 Dijital Varlık İçin Kanıt Sunulacak

Gate.io yeni dönemde piyasa değerine göre ilk 100 dijital varlığı kapsayan rezerv kanıtı (PoR) raporları oluşturacak. Düzenli olarak paylaşılacak bu raporlar bağımsız olarak kullanıcılar tarafından da doğrulanabilecek. Rezerv kanıtı raporları web sitesinde yayında kalacak.

Gate.io’nun son yayınladığı rapora göre, önemli kripto para birimlerinden Bitcoin’de %123, Ethereum’da %116, toplamda ise tüm kullanıcı bakiyelerinin %115’i rezerv kanıtı sağlandı. Gate.io yaklaşık 2,7 milyar dolar olan kullanıcı bakiyelerine karşılık rezervlerinde 3,2 milyar dolar dijital varlık bulunduruyor.

Gate.io Hakkında

2013 yılında kurulan Gate.io, dünyanın en eski kripto para borsalarından biridir. Kullanıcılar tarafından doğrulanabilir %100 Rezerv Kanıtı ile çeşitli ticaret hizmetleri sunan uyumlu ve güvenli dijital varlık platformları arasında liderdir. Ayrıca platform, CoinGecko'daki likidite ve işlem hacmine göre sürekli olarak en iyi 10 kripto para borsasından biri olarak yer alıyor. Gate.io, birincil borsa hizmetlerinin yanı sıra ekosistemini çeşitlendirerek merkezi olmayan finans, araştırma ve analiz, risk sermayesi yatırımı, cüzdan hizmetleri, startup inkübasyonu ve daha fazlasını sunuyor. Platform şu anda dünya çapında 13 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veriyor.