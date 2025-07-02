Gaz sıkışmasına neden oluyor, midenizi yoruyor: Yaz aylarında şişkinlik sorununa sebep olan 6 besin

Yaz aylarında hafif ve ferah hissetmek isterken, bazı besinler vücutta istenmeyen şişkinliklere yol açabilir. Sıcak havalar, sindirimi yavaşlatabilir ve yanlış beslenme tercihleri karın bölgesinde rahatsızlık hissine neden olabilir. Peki, sıcak havalarda gaz sıkışmasına yol açan gıdalar nelerdir? İşte, yaz aylarında şişkinlik sorununa sebep olan 6 besin...





YAZ AYLARINDA ŞİŞ K İ NL İ K SORUNUNA SEBEP OLAN 6 BES İ N

1. Gazlı içecekler:

Kola, gazoz ve maden suyu gibi karbonatlı içecekler midede gaz birikmesine sebep olur. Yazın serinlemek için sıkça tercih edilseler de bu içecekler, özellikle aç karna tüketildiğinde şişkinliği artırır.

2. Süt ve süt ürünleri:

Laktoz intoleransı olan bireylerde süt, yoğurt ve peynir gibi ürünler sindirim sorunlarına yol açar. Özellikle sıcak havalarda bu ürünler tüketildiğinde gaz ve şişkinlik kaçınılmaz hale gelebilir.

3. Karpuz ve kavun:

Yazın en sevilen meyveleri arasında yer alan karpuz ve kavun, yüksek şeker oranı ve lif içeriği nedeniyle bazı kişilerde fermente olup gaz yapabilir. Aşırı tüketimi, mideyi zorlayabilir.





4. Baklagiller:

Nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagiller, içerdiği oligosakkaritler nedeniyle bağırsaklarda gaz oluşumuna yol açar. Yazın sindirim sistemi daha hassas olduğundan, bu besinler şişkinlik yapabilir.

5. Beyaz ekmek ve hamur işleri:

Rafine karbonhidratlar, sindirimi zorlaştırır ve şişkinliğe neden olur. Börek, poğaça ve beyaz ekmek gibi unlu mamuller yaz aylarında fazla tüketildiğinde mideyi rahatsız edebilir.

6. Aşırı tuzlu gıdalar:

Turşu, cips ve salamura ürünler fazla sodyum içerdiği için vücutta su tutulumuna neden olur. Bu da karın bölgesinde şişkinlik hissine yol açar.