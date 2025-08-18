Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz baba oldu

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Gazanfer Özcan’ın torunu, oyuncu Tarık Ündüz, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Stil danışmanı eşi Burcu Ündüz ile mutlu bir evliliği olan Ündüz’ün bir oğlu dünyaya geldi.

Müjdeli haberi, Gazanfer Özcan’ın kızı ve Tarık Ündüz’ün annesi Fulya Özcan, “Ben babaanne oldum. Çok ayrı bir mutlulukmuş” sözleriyle duyurdu.

Son olarak Adile filminde dedesi Gazanfer Özcan’ın gençliğini canlandıran Tarık Ündüz, oğluna Aslan adını verdi.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, minik oğluyla çekilen ilk pozunu sosyal medyada nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.