Gazianteplilerin 'yeşil altını': Ekildikten 20 sene sonra mahsul veriyor!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:53

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:53

Gastronomi dünyasında önemli bir yere sahip olan Gaziantep, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda tarım ürünleriyle de dikkat çekiyor. Kentin en değerli tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özenle hasat edilmeye başlandı. Özellikle baklava yapımında kullanılan “boz fıstığın” ardından kavlamalık (kırmızı ben) türü fıstıkta hasat edilmeye başlandı.

Ağustos ayının ortalarına doğru başlayan hasat, eylül ayı boyunca da devam ediyor. Çiftçiler tarafından tarlalarda, ağaçların altına serilen yaygılar ile toplanan fıstıklar, daha sonra, çeşitli eleklerden geçirilerek ayıklanıyor. Tane tane ayıklanan fıstıklar, traktörlerle geniş kurutma alanlarına taşınarak Gaziantep'in sıcak güneşi altında 3 ila 5 gün boyunca kurutulmaya bırakılıyor.

Kurutma işleminin tamamlanmasıyla birlikte, başta baklava olmak üzere birçok tatlıda, yemekte ve çerez olarak sofralarda yerini alan fıstıklar, tarlada 180 TL'den satılırken marketlerde ise 550 -600 TL'den alıcı buluyor.

“180 TL'DEN TÜCCARLARA SATIYORUZ”

Kurutma işleminden bahseden Tokdemir Mahallesi Muhtarı Adem Yeşilbağ, fıstığın tarlada 180 TL olduğunu söyledi. “Fıstık hasadında baklavalık iç dediğimiz boz fıstık, Ağustos'un başında hasat edilir. Bu fıstık ise kavurmalık fıstık dediğimiz kırmızı ben fıstıktır. Bu ise Eylül ayının ilk haftası hasat edilmeye başlanır ve 15- 20 gün sürer. İlk olarak tarlada ağaçtan toplanır. Sonrasında eleme işleminden geçer. İçerisinde bulunan boz ve fos fıstıklar alınır tertemiz şekilde güneşe bırakılır. 3 ila 5 gün süren kurutma işlemi sonrası 180 TL'den tüccarlara satıyoruz. Marketlerde ise 400 ila 500 TL arasında değişiyor” dedi.

Fıstığın 20 senede olgunlaşıp mahsul verdiğini söyleyen Yeşilbağ, işçilik fiyatlarının yüzde 100 artarak bin 500 TL olduğunu ve işçi bulamadıklarını belirtti.

Yeşilbağ, “Bir fıstık ekildikten tam 20 yıl sonra mahsul veriyor. Çocuk doğduğu gün dikersen çocuk askere gittiği gün ilk fıstığını kırarsın. Dolayısıyla 20 yıla yakın bakım süresi var. Bu kadar uzun sürede yetişen fıstığın bir de bakım maliyetleri de arttı. İşçilik fiyatları geçen seneye oranla yüzde 100 artarak bin 500 TL oldu. İşçi bulamama sıkıntısı da başladı. 70 yaşındaki amcalar burada fıstık eleme işi yapar hale geldi dolayısıyla fıstık fiyatları yükselmesi gerekirken tam tersi aşağı düştü” diye konuştu.