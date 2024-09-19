Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:24

Güncelleme: 19.09.2024 - 09:24

Türkiye Cumhuriyet tarihinde birçok savaşta yer alan ve yaralı olarak kurtarılan gaziler için kutlanan gün olarak bilinen Gaziler Günü'nün ne zaman olduğu sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü neden kutlanır? Gaziler Günü ne anlama geliyor?

GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

19 Eylül, Türkiye'de Gaziler Günü olarak kutlanır. Bu özel gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verildiği tarihtir. Gaziler Günü, her yıl 19 Eylül'de, ülke genelinde gazilerimizi onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılır.

GAZİLER GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?

19 Eylül, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilmesiyle "Gaziler Günü" olarak ilan edilmiştir. Her yıl bu özel günde, gazilerimize olan minnettarlık ve saygıyı göstermek amacıyla törenler düzenlenir. Bu törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarihli resmi gazetesinde yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilir.