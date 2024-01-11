Bakan Koca duyurdu: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor
Gazzeli 85 hasta ve yaralı, özel uçakla bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getirilecek. Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getirileceğini söyledi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda" dedi.
Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze’de sağlık sistemi çökmüş durumda. pic.twitter.com/Xd8I2VEI3o— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2024
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