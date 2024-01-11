Bakan Koca duyurdu: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor

Gazzeli 85 hasta ve yaralı, özel uçakla bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getirilecek. Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da geldi.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 19:31
Bakan Koca duyurdu: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda" dedi. 


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