Gebelik şansını artırıyor, hormonları güçlendiriyor: Doğurganlığı artıran 6 doğal yöntem

Doğurganlığı artırmak için ilaçlara veya tıbbi yöntemlere başvurmadan önce, yaşam tarzınızda yapacağınız doğal değişikliklerle şansınızı yükseltebilirsiniz. Beslenmeden strese, uyku düzeninden bitkisel desteklere kadar birçok faktör doğurganlık üzerinde doğrudan etkilidir. Peki, gebelik şansını artıran çözümler nelerdir? İşte, doğurganlığı artıran 6 doğal yöntem...
DOĞURGANLIĞI ARTIRAN 6 DOĞAL YÖNTEM
- Dengeli ve sağlıklı beslenin
Beslenme doğurganlık üzerinde doğrudan etkilidir.
Folik asit, demir, çinko ve omega-3 açısından zengin gıdalar tüketin.
İşlenmiş gıdalar, aşırı şeker ve trans yağlardan uzak durun.
Bol sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağlara yer verin.
2. Stres yönetimini öğrenin
Yoğun stres, hormon dengelerini bozarak doğurganlığı olumsuz etkiler.
Meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri yapın.
Günlük yürüyüşlerle zihninizi ve bedeninizi rahatlatın.
Kendinize dinlenmek için özel zaman ayırın.
3. Düzenli ve kaliteli uykuya önem verin
Uyku, vücudun yenilenmesi ve hormon dengesinin sağlanması için gereklidir.
Her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya özen gösterin.
Günde en az 7-8 saat uyuyun.
Elektronik cihazlardan uzak, karanlık ve sessiz bir ortamda uyuyun.
4. Bitkisel desteklerden faydalanın
Bazı bitkiler doğurganlığı destekleyici özelliklere sahiptir.
Adaçayı ve keçiboynuzu erkeklerde sperm kalitesini artırabilir.
Ahududu yaprağı çayı kadınlarda rahim sağlığını destekleyebilir.
Ancak bitkisel destekleri mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanın.
5. Sigara ve alkolden uzak durun
Zararlı alışkanlıklar üreme sağlığını olumsuz etkiler.
Sigara, sperm kalitesini ve yumurta rezervini düşürür.
Alkol, hormonal dengeyi bozarak döllenme şansını azaltır.
6. İdeal kilonuzu koruyun
Hem aşırı kilo hem de aşırı zayıflık doğurganlık üzerinde olumsuz etki yaratır.
Vücut kitle indeksinizi (VKİ) 18,5 – 24,9 aralığında tutmaya çalışın.
Düzenli egzersiz yapın ancak aşırı spor yapmaktan kaçının.