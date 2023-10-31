'Uyuma kavgasında' evli olduğu hamile kadını öldürmüştü... Hakkında tutuklama kararı verildi!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:09

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:21

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi’nde 29 Ekim günü kadın cinayeti yaşandı.

İddiaya göre; Hatice Demir (21), sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ölen kadının üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi darp ve kesici alet izine rastlamadı. Evli olduğu şüpheli erkek Emrah Demir (26) bölge ekiplerince gözaltına alındı.

"ÇIĞLIKLARINI SUSTURMAK İÇİN AĞZINI ELİYLE KAPATMIŞ"

Akşam yemeğinden sonra Emrah Demir, evli olduğu Hatice Demir'e uyuyacağını söyleyip yatak odasına gitti. Ancak Hatice Demir bir süre sonra yatak odasına gittiğinde Emrah Demir'in uyumadığını görünce aralarında tartışma çıktı. Geceden başlayıp sabaha kadar süren kavga sonunda zanlı Emrah Demir, Hatice Demir'in çığlıklarını susturmak için eliyle ağzını kapattı. Bu sırada havasız kalan kadın hayatını kaybetti.

Emrah Demir ifadesinde, “Yemekten sonra 'Yatıyorum' dedim, sonra yatamadım. Eşim de 'Ne yapmaya çalışıyorsun' dedi ve aramızda kavga başladı. Ne yaptığımı bilmiyorum, olay anı ile ilgili hiç bir şey hatırlamıyorum” dedi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Emrah Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.