Gebelikte kullanılan kozmetik ürünlere dikkat: 'Yemediğiniz ürünü cildinize sürmeyin!'

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:00

Uzman Dr. Didem Gülmez, cilt için kullanılan ürünlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gebelikte anne adaylarının çok daha seçici davrandığını aktaran Dr. Gülmez, “Bebeklerine zarar verme olasılığı olan her türlü olasılıktan kaçınıyorlar. Kadınların hayattaki en hassas oldukları süreç kuşkusuz ki gebelik ve emzirme dönemidir” dedi.

“CİLDE SÜRÜLEN ÜRÜNLER TÜM ORGANLARA ETKİ EDER”

Dr. Gülmez, “Beynimizin yüzde 60'ı yağdan oluşur, ayrıca kemik iliği ve hormonal organlar da ciddi bir yağ oranına sahiptir. Cildimiz en büyük organlarımızdan biridir, yağ ölçümü yaklaşık 2 metrekaredir. Cildimize sürdüğümüz birçok ürün doğrudan kan dolaşımına geçer ve beyin dahil olmak üzere tüm organlara yayılma potansiyeli taşır. Bu nedenle hem bugünümüzü hem yarınımızı hem de çevremizi korumak adına yiyemiyorsanız cildinize sürmeyin diyoruz" diye konuştu.

Gülmez şöyle devam etti:

"Cildinize sürdüğünüz her şey yılda 2 kilogram kadar kan dolaşımına geçiyor, buna parfümler de dahildir. Parfümlerin içeriğinin yüzden 80'den fazlası petrol türevidir. Aynı durum makyaj malzemelerinde de geçerlidir. Kaliforniya Üniversitesi'nden Moleküler Biyobilimci Prof. Isaac Pessah'ın araştırmasına göre, bir kadın hayatı boyunca ortalama 0,5 - 1,5 kilogram ruj yutuyor. Rujların kalıcı olabilmeleri için yutmamanız gereken birçok kimyasal ve ağır metaller kullanılıyor. Bu nedenle yedikleriniz kadar cildinize ne sürdüğünüz ve ne kokladığınız da çok önemli."