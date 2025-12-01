Gebelikte yüksek şeker, çocukta diyabet ve obezite riskini artırıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, 2030 yılına kadar diyabetli birey sayısında yüzde 25 artış beklendiğini belirterek ebeveynleri uyardı. Çocukların anne karnından itibaren diyabetten etkilendiğini söyleyen Kafkaslı, “Annede yüksek kan şekeri bebeğe geçiyor. Bu durum ilerleyen yaşlarda diyabet, obezite ve hipertansiyon riskini artırıyor” dedi.

6. Diyabet Farkındalık Sempozyumu, uzman hekimlerin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Etkinlikte diyabetin erken tanısı, tedavisi, güncel yöntemler ve multidisipliner yaklaşımlar ele alındı. Açılış konuşmasında diyabetin küresel ölüm nedenleri arasında 8. sırada yer aldığı hatırlatılarak erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

“2030’A KADAR YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLENİYOR”

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, gebelikte ortaya çıkan diyabetin hem anne hem de bebek sağlığı açısından kritik etkileri olduğunu söyledi. Kafkaslı, diyabetin gebelikte preeklampsi riskini artırdığını, metabolik bozukluklara yol açabildiğini, görme kaybına kadar ilerleyen hasarlar oluşturabileceğini, sezaryen ve prematür doğum ihtimalini yükselttiğini belirtti. Ayrıca düşük riskinin de artabileceğini dile getirdi.

Annede yüksek kan şekerinin bebeğe doğrudan geçtiğini vurgulayan Kafkaslı, bunun çocuklarda ilerleyen yaşlarda kronik hastalıklara zemin hazırladığını ifade etti. Kimyasal içeren günlük ürünlerin de gebelikte diyabet için bir risk faktörü olduğunu belirterek; yapışmaz tencereler, suya dayanıklı kumaşlar, gıda ambalajları ve temizlik ürünlerinin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

DİYABET ARTIK 10 ALT TİPE AYRILIYOR

Sempozyumda çocukluk çağı diyabetine ilişkin güncel bilgiler de paylaşıldı. Diyabetin Tip 1 ve Tip 2’nin ötesinde, genetik olarak tanımlanan 10 farklı alt tip altında sınıflandırıldığı belirtildi. Çocukluk döneminde Tip 1 diyabetin hâlâ en yaygın tür olduğu, Türkiye’de her yıl yaklaşık 1700 yeni vaka görüldüğü ifade edildi.

Obezite oranlarındaki artışın özellikle 10–19 yaş grubunda Tip 2 diyabeti artırdığına dikkat çekilerek, yüksek kiloya sahip gençlerin kan şekeri ölçümlerinin tehlikeli seviyelere ulaşabildiği belirtildi. Uzmanlar, diyabetin erken evrede saptanmasının tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını vurguladı.