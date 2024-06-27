Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:52

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:52

Geceleri açlık krizleriyle baş etmekte zorlanıyorsanız, hafif ve sağlıklı atıştırmalıkları tercih edebilirsiniz. Özellikle protein ve lif açısından zengin yiyecekler, tokluk hissini artırarak gece boyunca rahat etmenizi sağlar. Peki, geceleri midenizi yormayacak öneriler nelerdir? işte gece açlığını bastıracak 5 sağlıklı atıştırmalık...

GECE AÇLIĞINI BASTIRACAK 5 SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK

1. Salatalık:

Ferahlatıcı etkisi ve kolay ulaşılabilirliğiyle salatalık, sağlıklı beslenmek isteyen herkesin dostudur. Salatalığı limon suyu ve tuzla lezzetlendirebilirsiniz. Ayrıca, aşırıya kaçmadan tükettiğiniz salatalık sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Gece acıkınca atıştırmalık arayışına girdiğinizde, en sağlıklı tercihlerden biri olan salatalığın üzerine biraz yoğurt ekleyerek uykunuzun gelmesini de kolaylaştırabilirsiniz.

2. Kuruyemiş:

Bir diyet programı uyguluyorsanız, ara öğünlerde tükettiğiniz kuru yemişler veya kuru meyveler açlık hissini gidermede kurtarıcı olabilir. Badem, ceviz veya fındık gibi kuru yemişleri tüketerek hem enerji depolayabilir hem de sindirim sisteminizdeki sorunlara kısa sürede çözüm bulabilirsiniz. Bu sağlıklı atıştırmalıklar, diyetinizi desteklerken aynı zamanda tokluk hissi sağlar.

3. Yulaf, süt ve meyve:

Doğal yulaf veya yulaf ezmesini ılık sütle karıştırarak metabolizma düzenleyici ve uykuya geçişi kolaylaştırıcı bu lezzeti rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yulaf tadını sevmiyorsanız, seçtiğiniz meyvelerle atıştırmalığınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Gece acıkınca ne yemeli diye düşünenler için adeta küçük bir gece kahvaltısı olan sütlü yulaf tarifi, uykunuzu getirerek günü rahatça tamamlamanızı sağlayabilir.

4. Tarçınlı süt:

Akşam yemeğinden sonra ortaya çıkan açlık hissini bastırmak istiyorsanız, bu yöntemi deneyebilirsiniz: Süt ve tarçın ile tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Süt, protein almanızı sağlarken tarçın, kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur. Bu lezzetli ve sağlıklı kombinasyon, gece açlık krizlerini yatıştırmak için ideal bir seçenektir.

5. Elma ve muz:

Özellikle doyurucu etkisi olan elma ve muz gibi meyveleri tercih ederek vücudunuzun şeker ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Ancak, sabah uyandığınızda herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmamak için normalden fazla ve mideyi rahatsız edecek kadar meyve tüketmemeye özen göstermelisiniz. Bu şekilde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı sürdürebilir ve gün boyunca enerjik kalabilirsiniz.