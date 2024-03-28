Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:27

Güncelleme: 28.03.2024 - 14:27

Evren hakkındaki bilimsel teoriler, kozmoloji ve fizik alanlarındaki en büyük beyinlerden bazıları tarafından tasarlandı. Bu insanların neden bahsettikleri hakkında oldukça iyi fikirleri var... Konuştukları bu fikirlerden bazıları hiç de hoş değil... İşte, Geceleri uykularınızı kaçıracak evren teorileri!

UZAYLILARIN İNSANLIKTAN İLK GÖRECEĞİ ŞEY: HİTLER

Carl Sagan, zekası ve hayal gücüyle dünyayı şereflendiren ileri görüşlü bir adamdı. Contact adlı kitabında uzaylıların bizi göreceği ilk şeyin Hitler olacağı teorisini ortaya attı . Dünya atmosferini aşacak kadar güçlü ilk sinyal yayınının, Hitler'in 1936 Berlin Olimpiyatları'ndaki açılış konuşması olduğu ortaya çıktı; dolayısıyla bunun, uzaylıların algılayacağı ilk iletişim sinyali olma ihtimali oldukça yüksek...

KARA DELİĞE DÜŞTÜĞÜNÜZDE NE OLUR?

Kara delikler oldukça tuhaf şeylerdir. Merkeze yaklaştıkça uzay ve zaman tamamen anlamsızlaşıyor. Sonsuza kadar hiçliğin içinde asılı kalacağınız ya da mümkün olan en küçük parçalara ayrılacağınız teorisi ortaya atıldı. Her iki durumda da, sizin için Interstellar'da Matthew McConaughey için olduğu kadar iyi gitmeyeceği kesin.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE DÜNYA VENÜS OLACAK

Dünya ve Venüs'e "doğumda ayrılan ikizler" adı verilmiştir. Çok benzer büyüklük, kütle ve bileşime sahipler... Yalnızca biri yaşamını sürdürüyor, diğeri ise galaktik bir çorak arazi. Bunun nedeni Venüs'ün atmosferinin çoğunlukla gezegenin yüzeyini 870 Fahrenheit dereceye kadar ısıtan sera gazı karbondioksitten oluşmasıdır. Bildiğinize eminiz ki insanlar Dünya'daki karbondioksit seviyesinin artmasından da oldukça endişe duyuyorlar. Güneş kremi stoklamanın zamanı gelmiş olabilir.

EVREN BİR SİMÜLASYON OLABİLİR

Oxford filozofu Nick Bostrum'a göre Matrix gerçek olabilir. Yeterli bilgisayar gücüne sahip gelişmiş bir uygarlığın, yapay zekalar, fizik ve evrenimizdeki diğer her şeyi yaratacak kadar ayrıntılı bir simülasyon çalıştırabileceğini öne sürdü . Şu anda gerçekten karmaşık bir 1'ler ve 0'lar kümesi olabilirsiniz.

BÜYÜK PATLAMADAN ÖNCE HİÇBİR ŞEY YOKTU

Evet. Kelimenin tam anlamıyla Büyük Patlamadan önce hiçbir şey yoktu. Stephen Hawking'e göre eğer bu doğru olsaydı evren ne yaratılırdı ne de yok edilirdi. Öylece olurdu. İşin tüyler ürpertici kısmıysa, Büyük Patlama'dan önce hiçbir şey yoksa, evrenin başlaması ne kadar sürdü?

EVREN O KADAR BÜYÜK Kİ BAŞKA BİR MEDENİYETLE KARŞILAŞMAYACAĞIZ

Dışarıda bir sürü gezegen var. O kadar çok ki, istatistiksel olarak konuşursak, uzaylı yaşamının bir biçimde diğerinde var olması gerekiyor. Ama eğer bu doğruysa... neredeler onlar? Fermi Paradoksu bu tutarsızlığı görüyor ve yaşamın var olmasının düşündüğümüzden çok daha zor olduğunu ya da daha fazla yaşamın var olduğunu ve zamanla yok edildiğini teorileştiriyor. Her iki durumda da çok yalnız kalacağız...