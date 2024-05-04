Geçen yıl evlenmişti: Ünlü şarkıcı Sia adını değiştiriyor!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:38

Güncelleme: 04.05.2024 - 13:53

Sia, adını resmi olarak değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu. ABD'li müzisyen, adının 'Sia Kate Furler' yerine, kocası Dan Bernad'ın soyadını alarak 'Sia Bernad' olarak değiştirilmesini istiyor. Sia, isim değişikliği talebini evlilik yıl dönümüne birkaç gün kala mahkemeye iletti.

Sia ve Dan Bernad, geçen yıl İtalya'nın Portofino bölgesinde evlenmişti.

Sia, Dan Bernad'dan önce belgesel yapımcısı Erik Anders Lang ile evliydi. Çift, müzisyenin California'daki evinde evlenmiş ancak kısa bir süre sonra 2016'da boşanmıştı.

48 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahnede kullandığı abartılı peruklarla yüzünü örtmesiyle tanınıyor.

'Chandelier', 'Elastic Heart', 'Cheap Thrills', 'The Greatest' gibi hit şarkılara imza atan ünlü şarkıcı, yıllarca sakladığı yüzünü 2023 Daytime Beauty Awards töreninde göstermişti.

Şarkıcı, törenden kısa bir süre önce yüz gerdirme ameliyatı olduğunu ititaf etmişti. Sia, "Ben normalde yüzümü gizleyen ve yalan söylemeyen bir pop yıldızıyım" diyerek yüz gerdirme ameliyatı olduğunu sahnede açıklamış ve doktoruna övgüler yağdırmıştı.