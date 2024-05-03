Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde görevli polis memuru idaresindeki sivil araca çarptı. Tilbe hakkında ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.
Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.
Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘takip mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'