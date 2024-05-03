Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde görevli polis memuru idaresindeki sivil araca çarptı. Tilbe hakkında ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:54
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
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Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘takip mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.


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