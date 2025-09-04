Geçmişten bugüne Lizbon’un ikonik tramvaylarının tarihi

Lizbon’un dik yokuşları, dar sokakları ve tarihi semtleriyle özdeşleşen sarı tramvaylar, kentin en önemli sembollerinden biri. Özellikle 28 numaralı hat, hem yerli halkın günlük yaşamında hem de turistlerin şehir turunda vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

İLK GÜNLERİNDEN BUGÜNE TRAMVAYLAR

Lizbon’da tramvay sistemi ilk kez 1873 yılında hizmete başladı. O dönemde atlı tramvaylarla başlayan ulaşım, 20. yüzyılın başlarında elektrikli sisteme geçiş yaptı. Günümüzde kullanılan sarı tramvaylar ise, 1930’lu yıllardan kalma orijinal vagonların restore edilerek korunmasıyla hâlâ işliyor.

NOSTALJİK SARI VAGONLAR

Sarı tramvayların en dikkat çeken özelliği, dar sokaklardan kıvrılarak geçebilmesi. Ahşap koltukları, retro iç tasarımı ve çan sesiyle yolcularına sadece bir ulaşım değil, aynı zamanda nostaljik bir yolculuk sunuyor.

28 NUMARALI HATTIN ÖNEMİ

En popüler hat olan Tramvay 28, Lizbon’un kalbinden geçerek Alfama, Graça, Baixa ve Estrela gibi tarihi semtleri birbirine bağlıyor. Bu rota, katedrallerden miradouro (seyir terasları) noktalarına kadar şehrin en ikonik yapılarının önünden geçerek ziyaretçilere adeta canlı bir şehir turu yaşatıyor.

GEÇMİŞLE BUGÜNÜ BULUŞTURAN BİR SEMBOL

Sarı tramvaylar, Lizbon’un sadece ulaşım aracı değil; aynı zamanda geçmişini koruyan, kültürünü yansıtan ve turistlere unutulmaz bir deneyim yaşatan bir simgesi. Bugün, hem şehri keşfetmenin en keyifli yollarından biri hem de Portekiz’in nostaljik ruhunu taşıyan bir kültürel miras olarak varlığını sürdürüyor.