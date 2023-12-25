'Geğirememe Sendromu' birçok insanda fiziksel acıya neden oluyor

Yayınlanma: 25.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 25.12.2023 - 12:54

Bazı insanlarda görülen ve fiziksel acıya neden olan 'Geğirememe Sendromu' veya bilimsel adıyla 'Retrograd Krikofarengeus Disfonksiyonu' (R-CPD), sadece fiziksel sorunlara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda psikolojik etkiler de yaratıyor. Bu durum, kişilerin utanca, endişeye ve hatta depresyona kapılmasına neden olabiliyor.

Neurogastroenterology & Motility dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, doktorlar genellikle bu hastalığı tanımakta zorlanıyor ve bu nedenle hastalara yeterli hizmet sağlanamıyor. Araştırmacılar, bu sendromun hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor ve daha fazla farkındalık ve araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

R-CPD, boğazdaki krikofarengeal kasın gazın yukarı doğru geçmesine izin vermemesi durumunda ortaya çıkıyor. Londra'daki Guy’s and St Thomas’ Hastanesi'nden bir uzmana göre, bu durum insanlara uzun süreli acılar yaşatabiliyor ve birçok kişi semptomlarının bu rahatsızlıktan kaynaklandığını bilmiyor.

Araştırmacılar, R-CPD semptomlarına sahip kişilerin çoğunun yeterli yardım alamadığını ve bu durumun psikiyatrik semptomları olan kişilerde genel bir yaygınlığa işaret ettiğini belirtiyor. Bu nedenle, sendromun ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.