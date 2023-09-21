Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti: Doktorlar gördüklerine inanamadı, tam 15 santim...

Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:14

Güncelleme: 21.09.2023 - 14:33

Nepal'den gelen 22 yaşındaki bir adam, bir kavgada aldığı bıçak darbesinin ardından hastaneye başvurduğunda, karnının içinde tam 15 cm bir bıçak olduğunu keşfetti. Bu olağanüstü olay, tıbbi literatüre eşsiz bir vaka olarak kaydedildi.

Adam, bıçak darbesini aldıktan sonra yerel bir sağlık çalışanı tarafından tedavi edilmiş ve yarası dikilmişti. Ancak bıçağın hala içeride olup olmadığını kontrol etmemişti. Sağlık çalışanının ifadesine göre dışarıdan herhangi bir belirgin ipucu bulunmuyordu.

Ertesi gün adam, sol alt karın bölgesinde hafif ve sürekli ağrı hissi yaşayarak hastaneye başvurdu. Ancak bulantı, kusma, ishal veya kabızlık gibi belirtiler göstermemişti.

İÇ ORGANLARA ZARAR VERMEMİŞ

Yapılan röntgen sonucunda doktorlar, devasa bıçağın hala adamın içinde olduğunu ve şaşırtıcı bir şekilde hiçbir iç organa zarar vermeden karnının sağ tarafından sol tarafına doğru kaydığını tespit etti.

Bıçak yaraları, ciddi kan kaybına ve iç organlara zarar verebilecek potansiyel tehlikeler içerir. Ayrıca peritonit gibi ciddi enfeksiyonlara yol açabilirler.

Bu olay, bıçağın sadece adamın içinde kalmamış olması değil, aynı zamanda olayın hemen ardından ek bir yaralanmaya neden olmaksızın karnında hareket etmiş olması bakımından olağanüstüdür.

Bıçak yarasının olduğu bölge göz önüne alındığında, adamın karaciğerindeki küçük bir yırtığın ilk bıçak darbesi sırasında oluştuğu düşünülmektedir.

BEŞ GÜN İÇİNDE TABURCU OLDU

Bıçağın başarıyla çıkarılmasının ardından adam hızla iyileşti ve sadece beş gün sonra hastaneden taburcu edildi. Ancak bir hafta sonraki kontrol randevusuna gelmediği belirtilmektedir.

Bu tür vakalar daha önce nadiren kaydedilmiştir. Bazı durumlarda, küçük nesneler vücuda saplanabilir ve zamanla yer değiştirebilir. Ancak bu vaka, bıçağın iç organlara zarar vermeden karnın içinde seyahat etmesi açısından olağanüstüdür.