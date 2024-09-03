“Geğirememe Sendromu” R-CPD: Geğiremediğinizde ne olur?

Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:11

Güncelleme: 03.09.2024 - 11:14

Geğirememe durumu, çoğu kültürde hoş karşılanmayan bir bedensel işlev olmasına rağmen, aslında vücut için gereklidir. 2019 yılına kadar tıbbi bir ismi bile olmayan bu durum, retrograd krikofarengeal disfonksiyon (R-CPD) olarak tanınmıştır ve etkili bir tedavi yöntemi üzerinde çalışılmaktadır.

Boğazda yer alan ve genellikle kasılmış halde bulunan krikofarengeal kas, yutkunulduğunda geçici olarak gevşeyerek yiyecek ve içeceğin yemek borusuna geçişine izin verir.

Ancak R-CPD'li kişilerde bu kas, gerektiğinde gevşemeyerek gazın dışarı atılmasını engeller. Bu durum, karında şişkinlik, boğazda guruldama ve aşırı gaz çıkarma gibi belirtilere yol açar.

Reddit'te bir araya gelen hastalar, bu durumu birbirleriyle tartışarak farkındalık yaratmışlar ve birçok kişi onlarca yıl boyunca yanlış teşhislerle mücadele etmiş. Columbia Üniversitesi'nden Dr. Michael Pitman, gençlerin sosyal medyada bu konuyu tartışarak birbirlerine yardımcı olduklarını ve gerekli rahatlamayı sağladıklarını belirtiyor.

1987'de ilk kez tanımlanan R-CPD, uzun bir süre bilimsel tartışmalardan uzak kalmıştı. Ancak 2019'da yapılan bir çalışma, Botox enjeksiyonunun bu durumu tedavi etmede etkili olabileceğini ortaya koydu.

Botulinum toksini, genellikle kırışıklık tedavisinde kullanılmasına rağmen, R-CPD tedavisinde de önemli tıbbi kullanımlara sahiptir. Dr. Pitman'ın kliniği, bu tedaviyi sunan önde gelen merkezlerden biri haline gelmiş ve çoğu hasta için kalıcı çözümler sunmuştur.

2023'te yapılan bir çalışma, R-CPD hastalarının büyük bir kısmının birinci basamak sağlık hizmetlerinden yeterli yardım alamadığını ortaya koydu. Belirtilerin sosyal ve duygusal etkileri göz önüne alındığında, bu durumun farkındalığının artırılması, sessizce acı çeken birçok kişi için hayat değiştirici olabilir.