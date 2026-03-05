'Geleceğe Dönüş'ün efsanesi Michael J. Fox'tan üzen görüntü: Tekerlekli sandalyede görüntülendi!

Dünya sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Marty McFly’a hayat veren Michael J. Fox, uzun yıllardır süren sağlık mücadelesinde zorlu bir evreye girdi. 2020 yılında oyunculuğu bıraktığını açıklayan yıldız, geçtiğimiz günlerde Los Angeles havalimanında tekerlekli sandalyede görüntülendi.

Hastalığın vücudundaki tahribatına rağmen her fırsatta farkındalık mesajları veren Fox, geçtiğimiz dönemde verdiği bir röportajda durumun ciddiyetini şu sözlerle özetlemişti:

"Parkinson’dan ölmezsiniz, Parkinson ile ölürsünüz. 80 yaşımı görmeyeceğimi biliyorum. Kendime acıyabilirim ama buna zamanım yok."





2.5 MİLYAR DOLARLIK UMUDUN İSMİ

Henüz 29 yaşındayken teşhis alan Fox, kendi adıyla kurduğu vakıf aracılığıyla tıp dünyasında büyük bir değişim başlattı. Hastalığın getirdiği fiziksel kısıtlamalara rağmen sanat aşkını kaybetmeyen Fox, son olarak 'Shrinking' dizisinde Harrison Ford ile kamera karşısına geçerek hayranlarına "vazgeçmedim" mesajı verdi.





MİCHAEL J. FOX KİMDİR?

9 Haziran 1961 tarihinde Kanada'da dünyaya gelen Michael J. Fox, 1980’li yılların Hollywood semalarında en parlak yıldızlardan biri olarak yükseldi. Kariyerindeki ilk büyük çıkışını 1982-1989 yılları arasında fenomen haline gelen 'Family Ties' dizisindeki Alex P. Keaton rolüyle yapan Fox, bu performansıyla üç Emmy ve bir Altın Küre ödülünü kucaklayarak yeteneğini tescilledi. Ancak onu asıl dünya çapında bir efsaneye dönüştüren adım, 1985 yılında başlayan ve sinema tarihinin köşe taşlarından biri kabul edilen 'Back to the Future' (Geleceğe Dönüş) üçlemesi oldu. Canlandırdığı Marty McFly karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen ünlü aktör, popüler kültürün en ikonik simalarından biri olmayı başardı.

Işıltılı kariyerinin zirvesindeyken, 1991 yılında henüz 29 yaşındayken sarsıcı bir haberle sarsılan Fox'a Parkinson teşhisi konuldu. Bu zorlu durumu tam yedi yıl boyunca kamuoyundan saklayarak mesleğine tutunan usta oyuncu, hastalığını açıkladıktan sonra ise adeta bir umut elçisine dönüştü. 2000 yılında kendi adıyla kurduğu Michael J. Fox Vakfı, Parkinson araştırmaları için bugüne dek 2.5 milyar dolardan fazla fon toplayarak tıp dünyasında çığır açan gelişmelere öncülük etti. Sağlık sorunlarına rağmen pes etmeyen sanatçı; 'Spin City', 'The Good Wife' ve 'Boston Legal' gibi yapımlarda sergilediği unutulmaz performanslarla ödül koleksiyonunu genişleterek 5 Emmy ve 4 Altın Küre ile başarısını taçlandırdı. Özel yaşamında 1988 yılından bu yana oyuncu Tracy Pollan ile istikrarlı bir birliktelik sürdüren ve dört çocuk babası olan Fox, bugün hem sanatçı kimliği hem de amansız hastalığa karşı sergilediği dirençle ilham vermeye devam ediyor.