Geleneksel yöntemler ile yetişiyor: Eskipazar'ın yöresel lezzetinde 1250 ton rekolte bekleniyor

Eskipazar'da 500 dekar alanda yetiştirilen lahanada bu yıl 1250 ton rekolte hedefleniyor.

Kendine has aroması, lezzeti, yumuşaklığı ve 20 kilograma kadar baş çıkartabilmesiyle bilinen lahanaya coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Sonbahar ve kış aylarında hasadı yapılan lahanalar, geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyor.

Dolması, turşusu ve salatalığı yapılan lahana, üreticiler tarafından toplanarak pazarlarda satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, AA muhabirine, Eskipazar lahanasına halk arasında "kelem" denildiğini belirtti.

Babalar ve Köyceğiz köyleri ağırlıklı olmak üzere ilçede yaklaşık 500 dekar alanda lahana üretimi yapıldığını aktaran Önder, "Rekolte hedefimiz 1250 ton. Coğrafi işaret başvurusunu Eskipazar Kaymakamlığıyla yaptık. Eskipazar lahanası, kendine özgü lezzetiyle öne çıkmakta ve bölge tarımına önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Babalar köyü muhtarı Dursun Yaman da lahananın kar altında daha da lezzetleneceğini ifade etti.

Yaman, 16-20 kilogram arasında gelen lahanaların olduğunu anlatarak, "Lahanamızın yaprağı ince olur. Özelliği budur. Ata tohumundan yetiştiriyoruz. Köyümüzden lahanalar Karabük, Safranbolu, Çerkeş ve Gerede pazarlarına gidiyor. Allah bereket versin, para kazanıyoruz." diye konuştu.

Üretici Ali Besun ise lahanayı doğal yollarla ata tohumundan yetiştirdiklerini dile getirdi.