Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:46

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:46

1952 Türkiye Güzeli Gelengül Melek Erman hayatını kaybetti. Yurttaşlar, Erman'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Gelengül Erman kimdir, kaç yaşında, nereli? 1952 Türkiye güzeli Gelengül Erman neden öldü?

GELENGÜL MELEK ERMAN KİMDİR?

Gelengül Melek Erman, Türkiye'yi ilk kez temsil etmek üzere 1952 yılında Los Angeles'taki Long Beach sahilinde düzenlenen Miss Universe yarışmasına katıldı. Dünyanın 30 farklı ülkesinden gelen güzellik kraliçeleriyle yarışan Tayfuroğlu, Amerika'dan ödül alamayarak ülkesine döndü. Rus annesinin ısrarı üzerine yarışmaya katılan ve çekiciliğiyle dikkat çeken Tayfuroğlu, İstanbul'a döndüğünde film çekimi için tanıştığı yönetmen Hürrem Erman ile karşılaştı. Hürrem Erman ile yaş farkından dolayı evlenmek istemeyen güzel kadın, annesinin ısrarıyla 1954 yılında Erman'la evlendi. Güzelliğiyle sadece konuşulmak istemeyen genç kadın, o dönem eşinin destekçisi olarak hayatını sürdürme kararı aldı. Gelengül Melek Erman olarak bilinen Türkiye güzeli, eşi Hürrem Erman'ın 2003 yılında vefat etmesinin ardından çocuklarına ve ailesine odaklanarak yaşamını sürdürdü. 90 yaşında olan Gelengül Erman, 9 Ocak Salı günü Cihangir'deki evinde yaşa bağlı olarak hayata veda etti.

GELENGÜL MELEK ERMAN NEDEN ÖLDÜ?

90 yaşındaki Gelengül Melek Erman, Cihangir'deki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Gelengül Melek Erman'ın Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazında çocukları, torunları ve dostları katıldı.