Gelin ve damat, Van Gölü sahilinde çöp topladı
Van'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren yazılım test mühendisleri Ahmet Sadık Aras(24) ile Feyza Demirel (24) çifti, Van Gölü sahilindeki kirliliğe dikkat çekmek için temizlik yaptı. Çift, üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkla sahilde çöp topladı, daha sonra da düğün salonuna geçerek davetlilerle birlikte dans edip halay çekti.
'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne, Van'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren mutlu çift de destek verdi. Ankara'da mühendislik yapan ve düğünleri için memleketleri Erciş'e gelen Ahmet Sadık Aras ve Feyza Demirel, en mutlu günlerinde dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için ellerine aldıkları çöp poşetleri ile Sahilkent Mahallesi'ndeki sahilde temizlik yaptı.
Çift, çöp temizliğinin ardından düğün salonuna geçerek, önce dans etti, daha sonra davetlilerle birlikte kol kola girip halay çekti.
'VAN GÖLÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'
Damat Ahmet Sadık Aras, “Van Gölü bizim için çok önem arz ediyor. Bugün düğünümüzün ilk günü ve eşimle birlikte, düğün öncesi Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için sahilde çöp toplayıp, farkındalık oluşturmak istedik. Sadece biz insanlar için değil, deniz canlıları olan inci kefali için de kirliliğe dikkat etmemiz lazım" dedi.
'DOĞAYI KİRTLETMEK BÜTÜN CANLILARA ZARAR VERİYOR'
Feyza Demireli ise, çevre bilincinin çok önemli olduğunu, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini ifade ederek,"Doğayı kirletmek bizlere ve bütün canlılara zarar veriyor. Hem kendimiz, hem de canlılar için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz de eşimle birlikte bu mutlu günümüzde çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Herkesi bu bilince davet ediyoruz. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Hem kendimiz, hem de çevremiz için buna dikkat edersek çok mutlu oluruz" diye konuştu.
Video Haberler
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
- İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu
- Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
- Kuru bamya gram altınla yarışıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Motorine dev zam yolda
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması
- 'İstifa edin gidin'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde