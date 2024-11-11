Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:51

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:51

MasterChef Türkiye yarışmacısı Nigar'ın yaşamı merak ediliyor. Yurttaşlar Nigar'ın kaç yaşında olduğunu, mesleğini ve yaşamını araştırıyor. Peki, MasterChef Nigar kimdir? MasterChef Nigar Akyıldız kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR?

MasterChef Türkiye'ye Ankara'dan katılan Nigar Akyıldız 50 yaşında. 11 yıldır butik pastacılık mesleği yapan Nigar, 2 çocuk annesi.

MASTERCHEF NİGAR ELENDİ Mİ?

14. haftanın eleme potasında yer alan Nigar yarışmaya veda etti. İlk turda tabağında kasnak unutan yarışmacı eleme potasında yer alan isimlerin puan olarak gerisinde kaldı. İkinci turun aradından en düşük puanı alan Nigar 14. haftada yarışmaya veda eden isim oldu.