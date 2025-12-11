Genç arpist Alya Su Küçükosman, Turku’daki JSFest’te dünya 4’üncüsü oldu

Turku Uluslararası Kültür Derneğinin, Finlandiyalı SEM Consulting iş birliğiyle 28–30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği festival; koro, vokal ve enstrümantal kategorilerde dünyanın dört bir yanından müzisyen ve bestecileri aynı çatı altında topladı. Jean Sibelius’a adanan JSFest’te, farklı yaş grupları ve disiplinlerdeki performanslar uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildi.

Bu yıl yarışmaya ilk kez Türkiye’den katılan 2011 doğumlu genç arp sanatçısı Alya Su Küçükosman, enstrümantal müzik dalında elde ettiği dünya 4’üncülüğüyle dikkat çekti. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Küçükosman, arp eğitimine 2020 yılında aynı kurumda, 5. sınıftan itibaren Müjgan Aydın’ın öğrencisi olarak başladı. Bu başarı, genç müzisyenin ilk uluslararası yarışma deneyimi olma özelliği taşıyor.

Çeşitli etkinlik ve masterclass’larla sahne deneyimini artıran Alya Su Küçükosman, JSFest’teki derecesinin kendisi için önemli bir başlangıç olduğunu vurguluyor. Genç arpist, “Hedefim, adımı dünya çapında tanınan arpistler arasında görmek; bunun için daha çok çalışacağım” diyerek hem uluslararası hem de yerel platformlarda daha fazla görünür olmayı amaçladığını dile getiriyor.

Klasik müzik alanında genç yeteneklerin önünü açmayı hedefleyen JSFest, Jean Sibelius’un mirasına adanmış yapısıyla her yıl kasım ayında Turku’da gerçekleştiriliyor ve çevrimiçi formatıyla dünyanın farklı coğrafyalarından müzisyenlere erişim sağlıyor.

Performanslarını Instagram’da @arplife.su hesabı ve YouTube’da @alyasukucukosman kanalı üzerinden paylaşan Alya Su Küçükosman, Türkiye’den yükselen genç bir arp sesi olarak adından şimdiden söz ettirmeye başladı.