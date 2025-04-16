Genç aşklarda gizli tehdit: Şiddetin erken sinyallerine dikkat

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:31

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:31

Araştırmalara göre dünyada her yıl binlerce genç benzer şekillerde psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Genç yaşta yaşanan bu travmalar, uzun vadeli ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

GENÇLERDE FLÖRT ŞİDDETİ NE KADAR YAYGIN?

Philadelphia Çocuk Hastanesi’nin verilerine göre, ABD’de her üç gençten biri, flört ettiği kişi tarafından fiziksel, cinsel, duygusal ya da sözel şiddete maruz kalıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise bu gençlerin depresyon, anksiyete, bağımlılık ve intihar düşüncelerine daha yatkın olduğunu belirtiyor.

ERKEN UYARI SİNYALLERİ NELERDİR?

Flört şiddeti denince akla ilk olarak fiziksel saldırı gelse de, en yaygın biçimlerinden biri de psikolojik baskı ve zorlayıcı kontrol. Bu davranış biçimi; kişinin konumunu sürekli sorgulama, konum paylaşımı isteme, özel şifre talebi, kıyafet veya arkadaş seçimine müdahale gibi şekillerde ortaya çıkabiliyor.

Vanderbilt Üniversitesi’nden klinik psikolog Dr. Krista Mehari, gençlerin bu davranışları popüler kültürün etkisiyle “aşkın bir göstergesi” olarak algılayabildiğine dikkat çekiyor. Oysa kıskançlık ve kontrol, çoğu zaman daha büyük bir şiddet döngüsünün habercisidir.

CİNSEL BASKI VE RIZANIN ÖNEMİ

Cinsel şiddet yalnızca tecavüzle sınırlı değil. Zorla öpme, istem dışı dokunma, baskı ile cinsel içerikli mesaj isteme gibi eylemler de bu kapsama giriyor. Uzmanlar, rızanın “açık, coşkulu ve sürekli” olması gerektiğini vurguluyor.

Bununla birlikte, üreme zorbalığı da gençler arasında yaygın. Bu; korunmasız ilişkiye zorlama, doğum kontrol yöntemleri hakkında yalan söyleme ya da partneri çocuk yapmaya zorlama şeklinde gerçekleşebiliyor.

GENÇLER KENDİ İLİŞKİLERİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Psikolog Dr. Sherry Hamby, gençlerin ilişkilerini değerlendirebilmesi için şu sorulara dikkat etmelerini öneriyor:

Partneriniz sizi küçümsüyor veya dış görünüşünüz hakkında olumsuz yorumlar yapıyor mu?

Hobilerinize, spor veya sanat aktivitelerinize devam etmeniz destekleniyor mu?

Gelecek hedeflerinize (üniversite, iş vb.) karşı partneriniz destekleyici mi, yoksa engelleyici mi davranıyor?

Ebeveynlerin düzenli ve yargılamayan kontrol görüşmeleriyle bu sorulara rehberlik etmesi öneriliyor.