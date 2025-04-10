Z kuşağı tercihini yaptı: Gençlerin beşte biri kas yapmak için uykusundan vazgeçiyor

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:10

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:10

EXPRESS'in haberine göre yeni bir anket, 1996 sonrası doğan Z kuşağı bireylerinin beşte birinin, kaslı bir vücut için uykudan feragat ettiğini ortaya koydu. Araştırma, düzenli olarak egzersiz yapan 1.500 kişiyle yapıldı ve gençlerin yaşam tarzı tercihlerini sorgulayan dikkat çekici veriler sundu.

Z KUŞAĞI UYKUYU İHMAL EDİYOR

Araştırma sonuçlarına göre Z kuşağı bireylerinin yüzde 22’si, sıkı karın kaslarına ulaşmanın, kaliteli uyku uyumaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Bu oran, genel yetişkin nüfusun iki katı. Tüm yaş gruplarında bu oran yalnızca yüzde 10 olarak dikkat çekiyor. Benzer şekilde, milenyum kuşağının yüzde 23’ü de spor rutininin, düzenli uykudan daha öncelikli olduğunu belirtiyor.

Ancak ilginç bir şekilde, milenyum kuşağının yüzde 71’i, egzersizi zihinsel, fiziksel ve duygusal iyilik hali için önemli bulduğunu söylüyor. Buna karşın yalnızca yüzde 31’i, uyku düzenini spor hedeflerine göre ayarlamış durumda.

UYKUYLA DESTEKLENEN BİR PERFORMANS

Araştırmaya göre, spor yaparken uyku düzenini değiştiren bireylerin yüzde 87’si bu alışkanlığın performanslarını olumlu etkilediğini söylüyor. Aynı zamanda, milenyum kuşağının büyük bir bölümü vitamin ve takviye ürünleriyle beslenmesini desteklemeyi tercih ediyor.

MİLENYUM KUŞAĞI UYKUYLA SAVAŞIYOR

Anket sonuçları, yetişkinlerin yüzde 48’inin iyi bir gece uykusunun genel iyilik hallerine büyük katkı sağladığını kabul ettiğini gösterdi. Ancak milenyum kuşağı, uyku düzeni oluşturma konusunda en çok zorlanan grup oldu. Bu kuşağın yüzde 30’u düzenli uyuma ve uyanma saatleri oluşturmakta zorlanırken, yüzde 41’i yatmadan önce ekran süresini azaltmanın neredeyse imkânsız olduğunu söylüyor.