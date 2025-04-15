Z kuşağı gerçek sohbetlerde zorlanıyor: Gençler iletişimden uzaklaşıyor
Yeni bir araştırma, 18-28 yaş aralığındaki gençlerin dörtte üçünün yüz yüze sohbetlerde dikkatini toplamakta zorlandığını ortaya koydu.
Görüntülü aramalar, anlık mesajlar, her an ulaşılabilirlik... Teknoloji sayesinde birbirimize hiç olmadığımız kadar bağlıyız. İngiltere merkezli AXA’nın yayımladığı yeni rapora göre, özellikle Z kuşağının dijital bağımlılığı gerçek hayattaki sosyal bağların zayıflamasına ve dikkat sürelerinin azaldığını orta koydu.
SOHBETLERİN SÜRESİ: 2 DAKİKA
18-28 yaş arası 2.000 kişiyle yapılan ankete göre, gençlerin %75’i yüz yüze sohbetlerde iki dakikadan kısa sürede dikkatini kaybediyor ve telefona yöneliyor. Katılımcıların %39’u konuşma sırasında telefonlarını kontrol etme konusunda “karşı konulamaz bir dürtü” hissettiklerini ifade etti.
En büyük dikkat dağıtıcılar:
- Mesaj bildirimleri
- Sosyal medya akışı
- YouTube videoları
Telefon çağrıları, WhatsApp ve sosyal medya bildirimleri en çok bölünen alanlar olarak öne çıktı.
SOHBETLER SIKICI, TELEFON KAÇIŞ ARACI
Gençlerin %38’i yüz yüze sohbetleri “sıkıcı” bulduğunu, %63’ü ise gerçek hayattaki sosyal etkileşimlerle başa çıkmakta zorlandığını belirtti.
Katılımcılar, özellikle:
- Sosyal etkinliklerde (%28)
- Arkadaş sohbetlerinde (%18)
- Aileyle konuşurken bile (%17)
telefona yönelerek bir tür kaçış yolu aradıklarını belirtti.
TELEFONSUZLUK ANKSİYETE YARATIYOR
Araştırmaya göre:
- Gençlerin %36’sı telefonsuzken kendini huzursuz hissediyor
- %28’i telefonsuz kaldığında anksiyete yaşadığını söylüyor
- Bazı bireyler gece uyanıp sosyal medyada mesaj kontrol ediyor
Dr. Papadopoulos, bu durumun terapiye gelen genç danışanlar arasında yaygınlaştığını belirtiyor.
SAĞLIK UZMANINA GİTMEK YERİNE ARKADAŞA ANLATMAK TERCİH EDİLİYOR
Zihinsel sağlığıyla ilgili sorun yaşayan gençlerin sadece %14’ü bir sağlık uzmanına başvuracağını söylüyor.
Buna karşılık:
- %37’si bir arkadaşına
- %31’i ise partnerine açılıyor
- %14’lük kesim ise hiç kimseyle konuşabileceğini düşünmediğini ifade etti
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