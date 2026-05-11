Genç yaşta kanser vakaları neden artıyor? Uzmanlar her gün yapılan 4 ölümcül hataya karşı uyardı

Genç nesiller arasında spor salonu üyeliklerinin, pilates derslerinin ve sağlıklı içecek trendlerinin artmasına rağmen, kanser tanıları hiç olmadığı kadar erken yaşlarda konulmaya başlandı. BBC’nin aktardığı son verilere göre; bağırsak, tiroid, karaciğer, böbrek, pankreas ve rahim zarı başta olmak üzere 11 kanser türü, 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki bireylerde kritik bir yükseliş trendinde. Pratisyen hekim ve kıdemli klinik danışman Dr. Donald Grant, modern yaşamın getirdiği ve sıradan kabul edilen bazı günlük alışkanlıkların kanser hücresi oluşumunu nasıl tetiklediğini bilimsel gerekçeleriyle açıkladı.

1. FİZİKSEL HAREKETSİZLİK VE GİZLİ OBEZİTE TEHLİKESİ

Uzun ve yorucu bir iş gününün ardından televizyon karşısına uzanmak birçoğumuz için masum bir dinlenme yöntemi olarak görülüyor. Ancak kronik hareketsizlik, hücresel boyutta vücudun savunma mekanizmasını çökertiyor. Dr. Donald Grant, düzenli fiziksel aktivitenin hormonları düzenlemede, vücuttaki kronik enflamasyonu (iltihaplanmayı) azaltmada ve bağışıklık sistemini desteklemede hayati bir rol üstlendiğini vurguluyor.

Sağlık bakanlığı verileri, yetişkinlerin beşte birinden fazlasının tamamen hareketsiz bir yaşam sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, kanserden korunmak için her gün ağır spor salonu antrenmanları yapmanın şart olmadığını, her gün düzenli ve tempolu olarak yapılan yürüyüşlerin dahi kilo kontrolünü sağlayarak kanser riskini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtiyor.

2. ENDÜSTRİYEL BESLENME TARZI: İŞLENMİŞ GIDALAR VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Modern şehir hayatının vazgeçilmezi haline gelen hazır ve işlenmiş gıdalar, kanser türleriyle en doğrudan ilişkilendirilen faktörlerin başında geliyor. Katkı maddeleri, koruyucular ve yapay tatlandırıcılar içeren beslenme tarzının yanı sıra kırmızı et tüketiminin yüksek, lif alımının ise yetersiz olması, başta bağırsak kanseri olmak üzere tüm sindirim sistemi kanserlerini tetikliyor.

Tıp dünyasında yapılan son araştırmalar, bu tür gıdaların sadece kansere değil, bilişsel gerilemeye ve demansa da yol açtığını kanıtladı. Uzmanlar, işlenmiş gıdaların içerdiği kimyasal bileşenlerin hücre DNA'sına zarar vererek mutasyon sürecini hızlandırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

3. BULUTLARIN ARKASINDAKİ TEHLİKE: KORUNMASIZ GÜNEŞ MARUZİYETİ

Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek her ne kadar zihinsel olarak rahatlatıcı olsa da, ultraviyole (UV) ışınları cilt hücreleri için en büyük tehditlerden birini oluşturuyor. Birçok insanın yaptığı en büyük hata, koruyucu güneş kremlerini sadece güneşin doğrudan görüldüğü sıcak yaz günlerinde kullanmak oluyor.

UV radyasyonunun bulutların arkasından süzülerek cilt hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirten Dr. Grant, güneş koruyucu kullanımının sadece yaz aylarında değil, yılın tüm dönemlerinde bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Güneş yanıkları ve kontrolsüz bronzlaşma seansları, ilerleyen yaşlarda melanositik ve non-melanositik cilt tümörlerinin oluşumuna doğrudan zemin hazırlıyor.

4. KRONİK STRES VE YETERSİZ UYKU DÜZENİ

Yoğun iş temposu, geleceğe yönelik kaygılar ve düzensiz uyku saatleri, vücudun kendini yenileme kapasitesini doğrudan baltalıyor. Tıp otoriteleri, yetişkin bir bireyin her gece kesintisiz olarak 7 ila 9 saat arasında uyuması gerektiğini belirtiyor.

Kronik stres ve uykusuzluk, vücuttaki kortizol gibi stres hormonlarının dengesini bozarak bağışıklık sisteminin kanserli hücrelerle savaşma gücünü zayıflatıyor. Vücudun gün içinde maruz kaldığı hücresel hasarları onardığı tek evre olan derin uyku fazının aksaması, mutasyona uğramış hücrelerin tespit edilip yok edilmesini zorlaştırıyor.