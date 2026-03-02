Gençleri tehdit eden sinsi tehlike: Risk tam 6 kat artıyor!

Modern tıp pek çok kanser türünü dize getirirken, bağırsak kanseri (kolon kanseri) genç kuşaklarda adeta bir pandemi gibi yayılmaya devam ediyor. King's College London (KCL) tarafından yürütülen son araştırmalar, özellikle "İnflamatuar Bağırsak Hastalığı" (İBH) olan bireylerde kanser riskinin normalin 6 katına çıktığını ortaya koydu. Crohn ve Ülseratif Kolit gibi hastalıkları kapsayan bu grubun, bağırsak astarında oluşan kalıcı tahribat nedeniyle kansere karşı savunmasız kaldığı belirtiliyor.

SESSİZ KATİL: NEDEN 50 YAŞ ALTINI HEDEF ALIYOR?

Geçmişte bir "yaşlılık hastalığı" olarak bilinen bağırsak kanseri, artık genç yetişkinlerde en yaygın ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sıraya yerleşti. Bilim insanları, bu dramatik yükselişin arkasındaki temel nedenin bağırsaklardaki kronik iltihaplanma olduğunu savunuyor. Profesör Sarah Berry'nin liderlik ettiği araştırmada, bağırsak astarındaki hasarın hücre mutasyonlarını hızlandırdığı ve bunun da kanserli hücre oluşumuna zemin hazırladığı vurgulanıyor.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR VE ŞEKERLİ İÇECEKLER BAŞROLDE

Araştırmalar, bu korkutucu artışın en büyük sorumlusu olarak modern beslenme alışkanlıklarını işaret ediyor. İşlenmiş et ürünleri, şekerli içecekler ve "ultra işlenmiş" olarak sınıflandırılan hazır gıdaların içindeki katkı maddelerinin, bağırsak duvarında sürekli bir enflamasyon (iltihap) hali yarattığı belirtiliyor. Batı tipi beslenmenin bir sonucu olan bu durum, vücudun doğal savunma mekanizmasını yıkarak kansere davetiye çıkarıyor.

BU BELİRTİLERİ ASLA GÖRMEZDEN GELMEYİN

Bağırsak kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olsa da, semptomların genellikle başka rahatsızlıklarla karıştırılması teşhisi geciktiriyor. Uzmanlar şu 'kırmızı bayrak' belirtilerine karşı uyarıyor: