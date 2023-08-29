Karaciğer kanseri tedavisinde umut olabilir! Kıbrıs'ta yetişiyor...

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:29

Güncelleme: 29.08.2023 - 17:29

Sicilya ve Sardinya’dan sonra Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs, ev sahipliği yaptığı bitki türleri ile de bölgenin en zengin adalarından biri. Kıbrıs’ta yetişen biberiye (Rosmarinus officinalis L.) de bu bitkilerden biri. Araştırmacıların, alanının yüksek etki derecesine (Q2) sahip bilimsel yayınlardan South African Journal of Botany’de yayımladığı bilimsel çalışma, Kıbrıs’ta yetişen biberiye bitkisinden elde edilen uçucu yağın kansere karşı fonksiyonel etkinliğini araştırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, gerçekleştirdikleri laboratuvar çalışmaları ile biberiye uçucu yağının, yaygın kanser türlerinden karaciğer kanseri üzerinde etkin olduğu saptandı. Bu tespit, biberiye uçucu yağından elde edilecek moleküllerin karaciğer kanserinin tedavisi için umut olabileceğini ortaya koyuyor.

BİBERİYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Biberiye, Akdeniz kökenli bir bitkidir. Baharat, süs bitkisi ve tıbbi bitki olarak kullanılır. Biberiye, karnosol, rosmarinik asit, betülinik asit ve karnosik asit gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korumaya yardımcı olur.

Biberiyenin faydaları:

Sindirim sistemini destekler

Biberiye, hazımsızlık, mide bulantısı, şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.

Hafızayı güçlendirir

Biberiye, hafızayı güçlendirmeye ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olur.

Kan dolaşımını düzenler

Biberiye, kan dolaşımını hızlandırarak kalp sağlığını korur.

Kanser riskini azaltır

Biberiye, cilt kanseri, lösemi, meme kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, yumurtalık kanseri, kolon kanseri, akciğer kanseri ve pankreas kanseri gibi çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Biberiye, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Stresi azaltır

Biberiye, stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kas ağrılarını hafifletir

Biberiye, kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

Saç dökülmesini önler

Biberiye, saç dökülmesini önlemeye ve saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

BİBERİYE NASIL KULLANILIR?

Biberiye, çay, kür, yağ, toz, kapsül ve merhem olarak kullanılabilir. Biberiye çayı, biberiye kürleri, biberiye yağı, biberiye tozu, biberiye kapsülleri ve biberiye merhemi, aktarlardan veya online alışveriş sitelerinden temin edilebilir.