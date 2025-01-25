Genco Erkal'ın mezarının bakımsız olması tepki çekmişti: Kızı açıklama yaptı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:01

Güncelleme: 25.01.2025 - 13:01

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Genco Erkal’ın mezarının yapılmaması üzerine gelen tepkilere kızı Ayşe Erkal yanıt verdi.

T24’e konuşan Erkal, Genco Erkal için klasik bir mezar yerine anıt mezar tasarlandığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile işbirliği yaptıklarını belirtti.

Ayşe Erkal, bu süreçte çıkan haberlere tepki göstererek, "Bu habercilik değil, ajitasyon yaratıp tık almaya çalışmak. Bu kadar saygın bir insanı karalamaya çalışmak hoş değil" dedi.

"ANIT MEZAR TASARLANIYOR"



Ayşe Erkal, Genco Erkal’ın mezarının Türkiye’deki usullere göre 6 ay ile 1 yıl içinde yapılmasının beklendiğini, ancak klasik bir mezar yerine anıt mezar tasarladıklarını vurguladı.

Erkal, İBB ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, mimarlarla yapılan tasarımların şu an inceleme aşamasında olduğunu ve yıldönümünde açılacak şekilde planlandığını belirtti.

"BİZE ULAŞILMADI, HAKSIZLIK EDİLİYOR"



Genco Erkal’ın mezarının son halinin görenleri üzüntüye uğrattığına dair iddialara da yanıt veren Ayşe Erkal, kendilerine veya babasının yakınlarına ulaşılmadığını ve çıkan haberlerin ajitasyon amaçlı olduğunu ifade etti. Erkal, “Biz çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Bize de haksızlık ediliyor” dedi.

Genco Erkal, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmişti. Erkal ailesi, babalarının anısını yaşatmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.