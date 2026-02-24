Gökyüzü olaylarından biri olan “Gezegen Geçidi”, astronomi meraklılarının gündeminde yer alıyor. Peki, Gezegen Geçidi ile 6 gezegen ne zaman, hangi gün buluşacak Gezegen Geçidi Türkiye'den izlenecek mi?

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

Gezegen Geçidi, Güneş Sistemi’ndeki birden fazla gezegenin Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı doğrultuya yakın şekilde sıralanmış gibi görünmesidir. Gezegenler Güneş etrafında benzer bir düzlemde dolandıkları için zaman zaman 4, 5 ya da 6 gezegen aynı akşam veya sabah saatlerinde birlikte gözlemlenebilir.

2026 GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN?

2026 yılının Gezegen Geçidi 28 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Bu tarihte Güneş’ten batı ufkuna doğru kısa bir süreliğine 6 gezegen bir arada görünecek.

HANGİ GEZEGENLER BİR ARAYA GELECEK?

2026 Gezegen Geçidinde Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere toplam 6 gezegen gökyüzünde buluşacak.

Hava koşullarının uygun olması durumunda Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek. Uranüs ve Neptün ise sadece dürbün ve teleskopla gözlemlenebilecek.

TÜRKİYE’DEN NE ZAMAN İZLENECEK?

Türkiye’den 2026 gezegen geçidi, 28 Şubat akşamı gün batımından hemen sonra en iyi şekilde gözlemlenebilecek.

Batı ufkuna bakıldığında yaklaşık 30–60 dakika boyunca Venüs, Jüpiter, Satürn ve Merkür çıplak gözle görülebilecek, Uranüs ve Neptün ise dürbün veya teleskopla izlenebilecek. Açık bir gökyüzü ve şehir ışıklarından uzak bir konum, gözlem için en uygun şartları sağlayacak.