Gezgin Salon Festivali 2024 heyecanı başlıyor!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:10

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:13

Festivalin ilk gününün muhteşem kapanışını, İskoç alternatif rock grubu Travis yapacak. Çok sayıda Platinum ve BRIT ödülü sahibi olan Travis, bugüne dek Glastonbury gibi festivallerin en büyük isimleri arasında yer aldı; Coachella, Fuji Rock ve daha nicelerinde olağanüstü setlerle izleyici karşısına geçti. Son dönemdeki performanslarında ise imza attıkları 10 albümden en sevilen şarkılar ve en büyük hitler yer alıyor. Aynı gün dansın fitilini Büyük Ev Ablukada, live set’leriyle Stavroz, Oceanvs Orientalis ve Bade ateşliyor. Büyük randevularımızdan biri de, Brit rock’ın karizmatik efsanesi Miles Kane ile.

Pazar günü hava karardıkça Ay’ı doğal bir disko topuna dönüştürecek isimler arasında Parcels ve La Femme’in yanında Hey Douglas (Live), ENGIN, Monsieur Minimal ve Elektro Hafız yerini alıyor. TuzBiber işbirliğiyle Bonus Parkorman’ın yenilenen amfisinde sizleri karşılayacak +1 Komedi Salonu’ndaki stand-up gösterileri de her iki gün festivalin tuzu biberi oluyor. Ayrıntılı program yakında, saloniksv.com’da.

Gelin, İstanbul’un en sevilen güncel müzik festivalinde, küçük cennetimiz Bonus Parkorman’da, iki gün boyunca gündüzü geceye bağlayalım, yazın en sıcak aylarını iyi müzikle, doyasıya dansla ve +1’li sohbetlerle karşılayalım.