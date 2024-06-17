Hatay’da çocuklar için festival
Kahramanmaraş depremlerinde eşini ve çocuklarını yitiren Mümtaz Gövce’nin kurduğu 6Sıfır2 Derneği, depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da çocuk festivali düzenliyor. Bayramın üçüncü günü saat 19.00’da Defne Atatürk Stadyumu’nda yapılacak etkinlikte 6 bin çocuk; palyaço, tiyatro, bando ile müzik ekibi ve çeşitli gösterilerle bayramı kutlayacak.
Cumhuriyet’e konuşan Gövce, “Bu etkinlikte bile yurdun dört bir yanından destek gördük ve çeşitli şehirlerden çocuklar için gruplar gelecek” dedi.
Etkinlik kapsamında her şeyin ücretsiz olacağının altını çizen Gövce, “Ailelerle birlikte 20 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Gelen her çocuğa kitap ve oyuncak hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Orta vadede ekoloji ve tarım kampüsü kurmayı hedeflediklerini söyleyen Mümtaz Gövce, uzun vadeli hedeflerinin de bölgedeki çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak, hem de birlik ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek olduğunu kaydetti.
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