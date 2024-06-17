Hatay’da çocuklar için festival

Yayınlanma: 17.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.06.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Gövce, “Bu etkinlikte bile yurdun dört bir yanından destek gördük ve çeşitli şehirlerden çocuklar için gruplar gelecek” dedi.

Etkinlik kapsamında her şeyin ücretsiz olacağının altını çizen Gövce, “Ailelerle birlikte 20 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Gelen her çocuğa kitap ve oyuncak hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Orta vadede ekoloji ve tarım kampüsü kurmayı hedeflediklerini söyleyen Mümtaz Gövce, uzun vadeli hedeflerinin de bölgedeki çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak, hem de birlik ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek olduğunu kaydetti.

