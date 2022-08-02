Ödül gibi atama: AKP hesap sormak yerine Kenan Bozgeyik'i ödüllendirdi

02 Ağustos 2022 Salı, 09:01

PTT’nin 2019 yılındaki 1,2 milyar TL’lik zararında sorumluluğu sorgulanan eski genel müdür Kenan Bozgeyik yeni bir görevle ödüllendirildi. Bozgeyik’in PTT’deki görevinden ayrıldıktan sonra kurumdan maaş almaya devam ettiğini ortaya çıkartan CHP Milletvekili Murat Emir’in, Bozgeyik’in Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’nin (HEAŞ) yönetim kurulu başkanlığına getirildiğini açıkladı.

ÖDÜL GİBİ ATAMA

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, HEAŞ’ta yapılan yeni atamalar TBMM gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e yazılı soru önergesi sunan CHP’li Emir, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten HEAŞ hisselerinin yüzde 96’sının Savunma Sanayi Başkanlığı’na ait olduğunu, geriye kalan hisselerin de TSK Güçlendirme Vakfı ile Türk Hava Kurumu’nda bulunduğuna dikkat çekti. Şirketin milyonlarca dolar bütçeyi yönettiğini ve 2020’de üst düzey yöneticilere 4 milyon 669 bin TL ödendiğini kaydeden Emir, yeni atamalarla şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirilen isimleri paylaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Demirel’in yerine PTT’nin eski genel müdürü Bozgeyik’in getirildiğini kaydeden Emir, “Hesap sorulmayan Bozgeyik, bu atama ile ödüllendirildi” dedi.

YOLSUZLUK İDDİASI

Bozgeyik’e yeni koltuk bulunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Emir, şunları söyledi:

“Bozgeyik kimdir, diye geriye dönüp bakıyoruz. Karşımıza milyarlarca TL’lik yolsuzluk iddiaları çıkıyor. Bozgeyik, 2016’dan 2020’ye kadar PTT Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. 2019’da PTT, 1,2 milyar TL ile rekor zarara imza atmıştı. Sayıştay, 2018’e ait denetimlerde 200 milyon TL’lik dijital arşiv yolsuzluğu iddiasını belgelemişti. Ancak başta Bozgeyik olmak üzere bu işlemlerin altında imzası bulunan hiçbir yöneticiden hesap sorulmadı.”

Bozgeyik’in görevinden ayrıldıktan sonra da PTT’den maaş almaya devam ettiğini ifade eden Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HEAŞ şirketinde yönetim kurulu başkanlığına yapılan yeni atama da AKP yönetiminin yolsuzluk iddialarına bakış açısını ortaya koyuyor. Bu kişilere sahip çıkılması, AKP iktidarının Sayıştay raporlarını neden Meclis denetiminden kaçırmak istediğini de gözler önüne seriyor.”

Emir’in Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “HEAŞ şirketinin başına getirilecek başka bir isim bulunamadı mı? PTT gibi bir kurumu zarara sokan ve bu zararın baş sorumlusu olan bir isim nasıl oluyor da HEAŞ’ın başına getiriliyor?” sorularına yer verildi.